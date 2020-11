Nonostante i grandi progressi della scienza e della tecnologia, non siamo ancora stati in grado di inventare la macchina del tempo per tornare giovani. “Tutto scorre” dicevano già 2.500 anni fa i filosofi greci, paragonando gli anni dell’uomo all’acqua del fiume che scorre. E, sicuramente non possiamo nemmeno fare come il famoso Dorian Gray, che aveva barattato la sua anima con la gioventù eterna. I veri segreti per cercare di rimanere giovanili alla fine sono sempre quelli: dieta equilibrata, attività fisica, poco stress e pochi vizi. È però incredibile come questi due alimenti che assumiamo tutti i giorni ci facciano invecchiare precocemente. Parliamo di due icone della nostra tavola: pane e caffè. Vediamo assieme ai nostri Esperti della Redazione i motivi di questo processo.

Pane e pasta

Come spesso accade nelle leggi della natura, le cause degenerative sono più semplici e scontate di quanto possiamo immaginare. Il pane, ma anche la pasta, così come tutte le farine bianche, abbondano di carboidrati che aumentano gli zuccheri nel nostro sangue. Il che equivale semplicemente a dire che, incrementando il livello di glucosio nel sangue, mettiamo in sofferenza il nostro apparato cardio circolatorio. Non solo, perché un eccesso di carboidrati e quindi di zuccheri, ci espone maggiormente all’ossidazione delle arterie e al danneggiamento cellulare. Questo, ovviamente non vuoi dire rinunciare completamente al piacere della pasta e del pane, ma di integrare la nostra dieta anche con le farine integrali.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Attenzione al caffè

Se abbiamo subito un colpo basso con la notizia della pasta, prepariamoci al colpo del quasi KO con il caffè. E, attenzione che questa bevanda nazionale, rischia di farci invecchiare doppiamente. Vediamo subito il perché. La caffeina è un’importante diuretico naturale, e, proprio per questo, disidrata il nostro organismo. Disidratando il nostro organismo, lo priva della produzione del collagene, la famosa sostanza che permette alla nostra pelle di mantenerci fresca e giovane. In più, molti di noi apprezzano il caffè zuccherato, quindi, tornando al concetto della pasta e del glucosio, gli zuccheri intaccano la “giovinezza” del nostro sistema cardiocircolatorio. Ecco perché tradizione vuole che il caffè del bar sia sempre accompagnato da un bicchiere d’acqua. Incredibile come questi due alimenti che assumiamo tutti i giorni ci facciano invecchiare precocemente e siano una delizia per il nostro palato.

Approfondimento

Respirare meglio è possibile assumendo queste vitamine anche contro il coronavirus