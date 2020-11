Secondo una recente ricerca americana, pubblicata sulla rinomata e specializzata rivista “Nutrition Prevention and Health”, respirare meglio è possibile assumendo queste vitamine anche contro il coronavirus. Parliamo della A, della D e della E. Stando infatti ai confortanti esiti pubblicati in seguito a mesi di ricerche e test, la combinazione delle tre vitamine aiuterebbe anche contro il coronavirus come terapia di supporto a quelle già in atto. Purtroppo, sappiamo infatti che questa maledetta epidemia colpisce per primo l’apparato respiratorio, causando per questo migliaia di morti. Vediamo assieme ai nostri Esperti l’effetto benefico di queste vitamine.

Prevenzione delle infezioni

In un momento in cui sembra addirittura placarsi la gara senza sosta per annunciare la nascita del vaccino anti-corona, riscopriamo i sistemi naturali. Se da un lato molti scienziati concordano ad esempio che l’obesità è alleata del coronavirus, dall’altro c’è la caccia all’aiuto naturale. Che antidoto non è ma che può darci una mano per lo meno a stare meglio. Sempre. Sicuramente, ma non ci voleva la pandemia a scoprirlo, una dieta alimentare corretta e ricca di vitamine aiuta a prevenire tutte le infezioni. In certi casi anche quelle respiratorie.

Dal Regno Unito a tutto il mondo

La sperimentazione, sovvenzionata anche dai governi centrali, partì in realtà circa 15 anni fa dal Regno Unito. Vennero prese a campione quasi 2.000 persone di ogni età, etnia e ceto sociale, ma accomunate da problemi respiratori. Allo stesso tempo venne condotta un’indagine parallela su persone che non presentassero difficoltà respiratorie. A tutti venne proposto di seguire una dieta mirata, ricca delle tre vitamine: A, D ed E. Ebbene i risultati furono davvero confortanti. Solo in pochissimi casi di persone anziane, la cura sembrava non potere fare effetto. Ecco perché dunque respirare meglio è possibile assumendo queste vitamine anche contro il coronavirus

Gli alimenti indicati

Respirare meglio è possibile assumendo queste vitamine anche contro il coronavirus è stato poi il passaggio diretto dei test in questi periodi. E i risultati sembrano comunque positivi, tanto che lo studio pubblica la tabella degli alimenti ricchi del terzetto benefico:

a) fegato;

b) latte e formaggio;

c) carote, coste e spinaci;

d) arance e mandarini;

e) noci e oli vegetali;

f) semi di lino, di soia e di quinoa.

