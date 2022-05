Le erbe aromatiche aggiungono profumo e sapore a moltissimi piatti salati, sia da fresche che essiccate. Il rosmarino è fra le spezie più usate in cucina per il suo profumo persistente e intenso, sia secco che fresco.

Possiamo usarlo per accompagnare primi piatti sia di pesce che di carne, ma anche tantissimi contorni. Ancora, il rosmarino è utilissimo in impasti come pizza, focaccia o pane.

Si tratta di un ingrediente veramente preziosissimo in cucina e possiamo anche decidere di coltivarlo comodamente in giardino per averlo sempre pronto all’occorrenza. D’altronde, basta poco per allontanare il principale responsabile di un rosmarino sofferente.

Qualche suo primo interessante utilizzo

Sono tante le persone che lo usano per realizzare un olio aromatico da spalmare e gustare su pane o bruschette. Lasciare macerare un paio di rametti ben lavati e asciugati in una bottiglia con olio extravergine d’oliva è veramente vantaggioso. Con quest’olio, infatti, possiamo anche condire le verdure.

Inoltre, è possibile farne una preziosa aggiunta per un sale aromatizzato, aggiungendo al comune sale grosso delle foglie di rosmarino essiccate. Dopo averlo tritato, possiamo conservarlo in un contenitore dotato di chiusura ermetica e usarlo più avanti nel tempo. E, poi, tisane e infusi al rosmarino, lasciandone un ramo in infusione per una decina di minuti in acqua calda.

Davvero in pochi penserebbero di usare il rosmarino fresco o secco in questi modi geniali in cucina

Ma veniamo ad alcune delle più fantasiose ricette a base di rosmarino. Con fagioli e rosmarino possiamo preparare un buonissimo hummus, da mangiare comodamente con il pane.

È possibile anche farne un pesto insieme ai semi di girasole e mangiarlo con la pasta. Potremmo usarlo sulla focaccia per un perfetto snack con cui spezzare la fame.

Per preparare qualcosa di davvero sbalorditivo, possiamo pensare alle tagliatelle al cioccolato. Queste si accompagnano con un sugo di rosmarino e noci davvero originale.

Anche gli gnocchi di carote sposano perfettamente il rosmarino, invece del solito sugo al pomodoro. Per arrivare fino al dolce, perché con fragole e rosmarino possiamo preparare ottimi muffin.

Siccome in pochi penserebbero di usare il rosmarino fresco oppure secco, sicuramente sarà facilissimo stupire tutti. Non dimentichiamo, poi, di aggiungerlo a questo particolarissimo ragù sfizioso per una pasta al forno eccezionale.

Approfondimento

Semplici e straordinari trucchi nell’utilizzo di erbe aromatiche e spezie per piatti di pesce prelibati e dal gusto esplosivo