In estate le piante aromatiche invadono giardini e balconi con i loro colori brillanti e i profumi avvolgenti.

Possiamo facilmente percepire l’odore intenso del basilico, quello fresco della menta e aromatico del timo.

Sono utilizzate in cucina per esaltare il sapore di alcuni alimenti, ma le loro eccezionali proprietà le vedono protagoniste anche in altri ambiti.

Infatti, sono definite erbe officinali grazie alle loro capacità curative, sfruttate sia in campo farmaceutico che erboristico.

Proprio come le spezie, anche le erbe aromatiche vengono utilizzate in casa come rimedio naturale per curare qualche piccolo problema di salute. Pensiamo ad un improvviso mal di denti oppure un leggero mal di gola.

Una pianta aromatica che allontanerebbe le zanzare e le negatività da casa

Ci sono tantissime varietà di erbe aromatiche, ma oggi vogliamo occuparci di un arbusto sempreverde originario del bacino del Mediterraneo.

Parliamo del rosmarino, facilmente riconoscibile grazie ai suoi fusti eretti e alle foglie lunghe e strette.

Ha un odore molto inteso che in cucina si sposa perfettamente con la carne e le patate.

Il rosmarino avrebbe molteplici proprietà, tra cui la capacità di agire sul benessere del cuore, grazie alla presenza del potassio. Ma aiuterebbe anche a rafforzare le difese immunitarie con la vitamina C.

Il rosmarino è una pianta utilizzata anche come rimedio naturale per allontanare gli insetti da casa e soprattutto le zanzare.

Il suo profumo funge da repellente naturale. Basterà posizionare la piantina sul davanzale della finestra.

Le credenze popolari

Il rosmarino è una pianta aromatica che allontanerebbe le zanzare. Ma non tutti sanno che è da sempre considerata un’erba dalle capacità davvero eccezionali.

Infatti, per gli antichi egizi era il simbolo dell’immortalità, da utilizzare nei processi di mummificazione.

Ma oggi il rosmarino è considerato una pianta porta fortuna, da tenere in casa per allontanare le negatività. Un’erba che avrebbe la capacità di attirare delle buone energie e scacciare via i pensieri opprimenti.

Inoltre il suo gradevole profumo potrebbe purificare l’aria di casa.

Secondo alcune credenze popolari, è necessario posizionare vicino alla porta d’ingresso un mazzetto di rosmarino. In questo modo allontaneremo le negatività e faremo entrare i buoni pensieri e le energie positive.

Naturalmente parliamo di credenze popolari che sono state tramandate fino ai giorni nostri e che non avrebbero nessun fondamento scientifico.

Ma provare non costa nulla. Se il metodo non dovesse funzionare, sappiamo almeno di aver profumato la casa e allontanato le zanzare.

