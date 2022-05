Sembra incredibile ma questa bevanda che assumiamo ogni giorno potrebbe essere la responsabile della mancata perdita di peso anche se ridurrebbe il colesterolo

Manca circa un mese all’estate e in molti si stanno adoperando per cercare di dimagrire il più possibile. C’è chi è andato da un nutrizionista e chi, invece, ha optato per le diete “fai da te”. Sebbene fosse comprensibile la voglia di dimagrire in fretta, tuttavia, queste diete drastiche o sostitutive sarebbero sconsigliate. In effetti, lo dicono anche gli esperti che le diete che promettono di perdere 7 kg in 7 giorni nasconderebbero qualcosa dietro.

Piuttosto, com’è giusto che sia, dovremmo consultare uno specialista, il quale potrà prescrivere una dieta basata sulla nostra anamnesi e sulle nostre preferenze o intolleranze alimentari. Non è detto, infatti, che la dieta passata da un’amica funzioni su di noi.

Ciò nonostante, una cosa è certa. Ci sono determinati cibi o bevande che fanno bene o male a tutti, soprattutto in relazione alla quantità o al modo in cui vengono assunti. Giusto per citare un esempio, le uova non dovrebbero mancare in un regime alimentare sano ed equilibrato, perché sarebbero una buona fonte di proteine.

Tuttavia, non dovremmo esagerare con la quantità. Dovremmo mangiare circa due uova a settimana. Infatti, le uova sarebbero l’alimento contenente più colesterolo. Le persone affette da ipercolesterolemia, però, non dovrebbero eliminarle dal proprio piano alimentare. Semplicemente, dovrebbero consumarle una volta a settimana. In ogni caso, l’unico che potrebbe dirlo con certezza è il medico.

A proposito di colesterolo, vi è una bevanda, che quasi tutti beviamo, la quale potrebbe aiutarci a ridurlo. È la Fondazione Veronesi che afferma ciò. Afferma che, rispettando le dosi giornaliere indicate, potremmo tenere a bada sia il colesterolo totale che quello cattivo.

Perché non perdiamo peso?

Tuttavia, sembra incredibile ma questa bevanda potrebbe anche limitare la perdita di peso, se siamo a dieta. La bevanda in questione è il caffè. Quest’ultimo avrebbe diversi benefici per l’organismo e la Fondazione Veronesi sfata il mito secondo cui il caffè sarebbe il responsabile dell’ipertensione.

Inoltre, specifica anche che tutto dipenda dalla quantità. Infatti, le dosi consigliate sarebbero quelle di 4 o 5 tazzine al giorno. Il caffè avrebbe un’incidenza positiva anche sull’appetito e sul conseguente controllo del peso. Ma allora, perché non dimagriamo?

Sembra incredibile ma questa bevanda che assumiamo ogni giorno potrebbe essere la responsabile della mancata perdita di peso anche se ridurrebbe il colesterolo

Rispondiamo a questa domanda con una sola parola: lo zucchero. Immaginiamo di assumere 5 tazzine al giorno di caffè, con uno o due cucchiaini di zucchero. Se, da una parte, le dosi sarebbero corrette per attivare i benefici, dall’altra parte, però, sarebbe lo zucchero a beffarci.

Come sappiamo, lo zucchero è sconsigliato sia perché farebbe ingrassare sia perché avrebbe un’incidenza negativa sulla glicemia. Di conseguenza, sarebbe meglio optare per 4 o 5 tazzine di caffè amaro e limitare il consumo di quello non filtrato, per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo.

Approfondimento

Tutti lo usiamo come sostituto dello zucchero classico ma pochi sanno quale verità si cela dietro che farà rimanere a bocca aperta