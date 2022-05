Una torta salata e farcita con ingredienti sfiziosi è un’incredibile delizia per il palato, se preparata con gli ingredienti giusti. La cottura in forno rende la torta salata perfettamente umida al centro e ben croccante e appetibile all’esterno.

Base e farcia sono i 2 elementi indispensabili di qualsiasi torta salata rustica. Per quanto riguarda la farcia, un possibile primo condimento è quello a base di zucchine e bacon, in un mix perfetto. Ma possiamo pensare anche di usare verdure di stagione come le bietole o biete da coste, i carciofi, i broccoli o la cicoria.

Per qualcosa di più sfizioso è consigliabile abbinare prosciutto cotto o crudo e formaggio, oppure patate e scamorza o patate e brie. Anche l’abbinamento tra zucchine e cipolle è delizioso, così come l’utilizzo di patate e salsiccia fresca.

Bastano appena 4 ingredienti e 10 minuti per preparare questa delizia salata

300 grammi di farina 0;

150 millilitri d’acqua;

50 millilitri d’olio extravergine d’oliva;

5 grammi di sale.

La pasta brisé è un’ottima alternativa alla solita pasta sfoglia. Con essa possiamo preparare ottime ricette dolci, ma anche tantissime delizie salate. Questa ricetta, però, mostra come poterne preparare una all’olio, senza usare il solito burro. Si tratta di una variante della pasta matta, un impasto velocissimo da preparare e farcire in tanti modi diversi.

Oltre che come base salata, possiamo usare questa brisé all’olio anche per preparare strepitosi rustici salati per soddisfare il palato di tutti.

Invece della sfoglia usiamo questa pasta brisé all’olio veloce e senza burro che nessuno si aspetta

Per preparare la pasta brisé senza usare il burro dobbiamo iniziare mescolando tutti gli ingredienti in un mixer da cucina. Ovviamente, andrà bene anche la planetaria o qualsiasi elettrodomestico simile.

Il composto perfetto dovrebbe apparire morbido, ma non appiccicoso. Quindi, fermarsi una volta che l’impasto mostrerà queste caratteristiche.

Allora, formare una palla, ricoprirla con pellicola e lasciare l’impasto a riposare in frigorifero per una mezz’oretta.

Poi, trasferire l’impasto su una spianatoia infarinata e stenderlo con l’aiuto di un matterello. Potremo farcirla in uno dei modi prima suggeriti. È importantissimo, però, sempre bucherellare il fondo della torta con una forchetta per evitare che gonfi eccessivamente.

Se invece della sfoglia usiamo questa pasta brisé all’olio, dunque, il risultato sicuramente meraviglierà tutti.

