I piatti della tradizione non richiedono grandi variazioni ma, con pochi accorgimenti, possono diventare davvero superlativi. La pasta al forno, ad esempio, si può cucinare in tanti modi diversi. Qualcuno aggiunge verdure come le melanzane oppure i carciofi. Qualcun altro prepara la pasta al forno aggiungendo ingredienti sfiziosi come la salsiccia o le polpette.

Ma che alternative esistono al classico ragù? La carne macinata non è l’unica aggiunta per rendere la pasta al forno speciale. Possiamo preparare un altrettanto ottimo ragù usando un’aggiunta totalmente inaspettata.

Questo è il modo per non rinunciare alla tradizionale pasta al forno della domenica, ottenendo un piatto deciso e cremoso anche senza la classica besciamella.

Le dosi per 4 persone

300 grammi di pasta del formato preferito;

una cipolla;

2 carote;

alloro o rosmarino q.b.;

sale a piacere;

400 grammi di fagioli borlotti;

un gambo di sedano;

salvia q.b.;

300 grammi di passata di pomodoro;

pepe a piacere.

L’ingrediente da aggiungere alla pasta al forno per rendere il ragù sfizioso ed economico senza usare besciamella

Questa golosa variante della classica pasta al forno è veramente semplicissima da preparare. Bisognerà iniziare tritando molto finemente la cipolla, il sedano e le carote. Far soffriggere le verdure per qualche minuto e, poi, aggiungere rosmarino, alloro, salvia e i fagioli borlotti.

È proprio il ragù di fagioli l’ingrediente da aggiungere alla pasta al forno quando vogliamo renderla davvero speciale. La cremosità del fagiolo non renderà neppure essenziale l’utilizzo della besciamella. Si tratta di un legume, per cui il suo costo è veramente irrisorio rispetto alla bontà della ricetta.

In questo caso occorrerà usare i fagioli borlotti precotti e privati della loro acqua di conservazione. Dopo qualche minuto, aggiungere il sugo, salarlo e peparlo. Cuocere a fiamma dolce per una quarantina di minuti.

I passaggi finali della ricetta

Dopo 40 minuti di cottura i fagioli si sfalderanno, conferendo cremosità al ragù e alla pasta al forno. Quindi, cuocere la pasta e scolarla al dente. Condire la pasta con il ragù di fagioli e infornare a 200° C per un quarto d’ora. Poi, attivare la modalità grill per gli ultimi 5 minuti. Mangiare la pasta al forno con ragù di fagioli ben calda.

