L’estate e le calde giornate fanno crescere la voglia di piatti freschi e dal sapore intenso. Il pesce è da sempre una materia prima che non ha bisogno di lavorazioni lunghe. Basta scottarlo o grigliarlo per pochi minuti e con solo un pizzico di sale il suo sapore è già perfetto. Ma questi semplici e straordinari trucchi nell’utilizzo di erbe aromatiche e spezie per piatti di pesce prelibati e dal gusto esplosivo faranno davvero la differenza. Conoscere l’aroma perfetto per valorizzare una precisa tipologia di pesce è ciò che fa realmente la differenza.

Conoscere la differenza tra erbe aromatiche e spezie

Spesso impiegati come sinonimi, questi due termini indicano due cose diverse. Le erbe aromatiche sono solitamente la parte verde di una pianta dall’aroma intenso. È possibile ricavare le spezie da particolari sezioni della pianta come semi o radici e solitamente tutte queste sezioni vengono lavorate ed essiccate. Abbinare sapientemente entrambi è la chiave per il successo in cucina! Ecco quindi alcuni semplici e straordinari trucchi nell’utilizzo di erbe aromatiche e spezie per piatti di pesce prelibati e dal gusto esplosivo.

Aneto, basilico e curry

L’aneto è un’erba aromatica che è impossibile non abbinare alla bontà di un perfetto taglio di salmone preparato in qualsiasi modo. Ma l’aneto è anche perfetto per carpacci di pesce come il polipo.

Il basilico è l’aroma perfetto per pesci ripieni come calamari imbottiti o per una perfetta salsa con cui spennellare il pesce direttamente a tavola. Non molti usano il curry con il pesce ma esso è perfetto per zuppe e guazzetti di pesce dal gusto delicato e saporito al palato.

Finocchietto, menta e origano

Suggeriamo di usare il finocchietto selvatico per esaltare il gusto del pesce azzurro. Ottimo in abbinamento ad alice o sarde.

Pesce spada e menta rappresentano l’accostamento perfetto in cucina. Suggeriamo di spezzettare la mente fresca direttamente nel piatto per estrarre tutta la sua freschezza. Ottima anche per le panature al forno o per il pesce cotto a vapore.

L’origano è ottimo in abbinamento allo sgombro oppure per preparazioni in umido di ogni tipo.

Prezzemolo, rosmarino, semi di sesamo e zenzero

Il prezzemolo è perfetto per guazzetti o insalate di mare, mentre il rosmarino è da scegliere per insaporire cotture alla griglia. I semi di sesamo sono la scelta giusta per tagliate di tonno o per panature croccanti. Lo zenzero esalta il sapore del pesce fresco cucinato come tartare o carpaccio.

