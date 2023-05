Impreziosisci balconi e giardini con questa pianta che ha il colore del sole: una sfumatura amata da Raffaella Carrà

La primavera ci regala delle piante davvero eccezionali. Colorate, profumate e resistenti. Una di queste è molto particolare e ha il colore che ricorda le sfumature del sole. Vediamo di quale pianta si tratta.

Con l’arrivo della primavera, balconi e giardini si riempiono di fiori colorati e profumati. Scegliere le piante adatte alle nostre esigenze e conoscenze, ci permette di ottenere grandi soddisfazioni.

Ad esempio, chi non ha assolutamente il pollice verde può coltivare le succulente, che non hanno bisogno di molte attenzioni.

Oppure, chi abita nelle zone fredde del Paese può prendersi cura di alcune piante, come il ciclamino o il gelsomino invernale, che resistono a tutto.

Cosa fare dopo l’inverno

Ma prima di piantare i nostri semi o mettere a dimora le nuove piantine, dobbiamo necessariamente sistemare i nostri spazi esterni.

È necessario controllare che i muri siano in buono stato, che le zanzariere non abbiano buchi (questo per evitare che formiche e cimici entrino in casa) e provvedere alla pulizia degli arredi in plastica.

Insomma, prima di goderci il nostro spazio esterno dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare per bene.

Impreziosisci balconi e giardini con questa pianta dai fiori caratteristici

Se vuoi rendere giardini e balconi belli e particolari ma non sai quale pianta scegliere, ti consigliamo questo piccolo arbusto molto scenografico.

Una pianta meravigliosa dai fiori gialli.

Ma lo sapevi che proprio il giallo era il colore preferito dalla regina della televisione italiana? Parliamo della grandissima artista e conduttrice Raffaella Carrà.

Infatti, il giorno del suo funerale i fan le hanno reso omaggio portando proprio dei fiori di colore giallo.

Ma torniamo al nostro arbusto. La pianta perfetta da coltivare in questo periodo prende il nome di kerria japonica, è di medie dimensioni e possiede dei fusti arcuati e poco ramificati.

I fiori, invece, sono molto graziosi e somigliano a delle piccole rose.

I segreti per coltivare questa pianta

Impreziosisci balconi e giardini con questa pianta che può vivere tutto l’anno all’aperto e che fiorisce anche a mezz’ombra. Ma evitiamo la luce diretta del sole che potrebbe provocare problemi ai fiori e alle foglie.

Può essere coltivata in piena terra o in vaso. In quest’ultimo caso utilizziamone uno con un diametro di circa 50 centimetri.

Per crescere sano e rigoglioso, questo arbusto necessita di un terreno ricco, fresco, molto fertile e che non produca ristagni idrici.

La kerria japonica si accontenta delle acque piovane, anche se durante i periodi troppo caldi necessità di una quantità maggiore di acqua. Se coltiviamo la pianta in un vaso, innaffiamola quando il terreno sarà completamente asciutto.

Dopo la fioritura primaverile è necessario eliminare i rami secchi e malati.

Occhio alle malattie

È vero che la kerria japonica è un arbusto molto resistente, ma non abbassiamo la guardia perché alcune malattie fungine potrebbero rovinarla. Facciamo attenzione anche ai bruchi che tendono ad attaccare le radici provocando, alle volte, dei danni irreparabili.