Come sbiancare la plastica annerita o ingiallita di tavoli e sedie da giardino? Ecco la soluzione che pochi conoscono

È arrivato il momento di pulire per bene i nostri arredi da giardino. Sedie, tavoli e piccoli mobili in plastica che, dopo un lungo inverno, si sono anneriti o ingialliti. Oltre ai classici rimedi come candeggina o sgrassatore, conosci anche questo metodo facile e veloce? Vediamo di quali prodotti abbiamo bisogno.

Con l’arrivo della bella stagione, dobbiamo necessariamente occuparci delle pulizie di primavera. È un’attività abbastanza impegnativa che necessita di organizzazione e un programma ben preciso. Questo per evitare di stancarsi troppo o fare del lavoro inutile.

Prendersi cura degli spazi esterni

Proprio come le varie stanze della casa, anche balconi e giardini hanno bisogno di essere puliti in profondità.

Questi spazi esterni sono sempre esposti a smog, intemperie e agenti atmosferici, quindi necessitano di attenzioni particolari.

Dopo un lungo inverno dobbiamo occuparci delle ringhiere, delle tende da sole, controllare se si è formato del muschio ed eliminare le macchie dal pavimento.

Occupiamoci anche delle piante, utili a dare quel tocco di colore e vivacità a balconi e terrazzi.

Come sbiancare la plastica annerita o ingiallita degli arredi da giardino

Di certo non possiamo dimenticare gli arredi da esterno. Tavoli e sedie, se non protetti accuratamente, potrebbero ingiallirsi o annerirsi.

La plastica è un materiale robusto, economico, leggero che richiede pochissima manutenzione. Ecco perché è adatto agli ambienti esterni.

Naturalmente per avere arredi sempre bianchi e brillanti è necessario provvedere alla loro pulizia.

Ma cosa fare se la plastica è molto sporca ed è diventata nera?

Per sbiancarla possiamo utilizzare il classico sgrassatore oppure la candeggina. Basta veramente poco tempo per far tornare i mobili come nuovi.

Basta il mix di questi 2 prodotti per ottenere un risultato eccezionale

Ma, oltre ai classici rimedi, c’è anche un’altra soluzione davvero efficace.

Prima di utilizzare il metodo consigliato, dobbiamo necessariamente eliminare la polvere da tutte le superfici. Per compiere questa operazione, basterà solo un semplice panno in microfibra e dell’acqua.

Come sbiancare la plastica annerita o ingiallita?

Abbiamo solo bisogno di bicarbonato e del detersivo per i piatti. Il primo prodotto ha la capacità di sbiancare le superfici, il secondo elimina le macchie e il grasso.

In una tazza aggiungiamo un paio di cucchiaini di bicarbonato e qualche goccia di detersivo per i piatti. Creiamo una sorta di cremina e spalmiamola su tutti i mobili. Lasciamo agire per 30 minuti. Nelle zone più sporche possiamo strofinare con una spazzola a setole morbide.

Una volta trascorso questo tempo, risciacquiamo per bene tutti i mobili. In caso di macchie davvero difficili, ripetiamo l’operazione una seconda volta. Ora non ci resta che far asciugare gli arredi al sole.

Per evitare che lo sporco si accumuli troppo, occupiamoci di queste superfici una volta ogni 7 o 10 giorni.

Per la pulizia settimanale basterà utilizzare dell’acqua calda e del classico sapone di Marsiglia. Oltre ad eliminare lo sporco, questo rimedio lascerà anche un buon profumo.