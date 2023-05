Ancora una volta il cambio euro dollaro, dopo essere stato in balia delle notizie in arrivo dalle banche centrali, è stato in balia dei dati macroeconomici e delle notizie in arrivo dai palazzi della politica americani.

Abbiamo assistito a una settimana di passione per l’euro contro il dollaro che recupera nell’ultima seduta. La prima parte della settimana, infatti, è stata caratterizzata dalla forza del dollaro con gli analisti che l’hanno attribuita alla sua attrattiva di bene rifugio, nonché ai timori che la persistente inflazione possa spingere la Federal Reserve statunitense ad aumentare ulteriormente i tassi di interesse. L’ultima seduta della settimana, invece, ha visto l’euro reagire dopo che da oltreoceano arrivavano notizie circa il mancato accordo sul debito tra repubblicani e democratici con il rischio default in aumento. Andiamo, quindi, a vedere come le quotazioni hanno reagito e quali sono state le implicazioni sulle tendenze in corso.

Settimana di passione per l’euro contro il dollaro che recupera nell’ultima seduta: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 19 maggio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0803, in rialzo dello 0,26% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in ribasso dello 0,43% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Dopo la mancata rottura del massimo in area 1,1092, le quotazioni hanno accelerato al ribasso e raggiungendo e superando l’obiettivo in area 1,0852. La mancata tenuta di questo livello potrebbe sancire la definitiva inversione al ribasso con possibilità di discesa fino in area 1,068.

Da notare, però, che il supporto intermedio in area 1,0759 ha tenuto e potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per un nuovo rialzo. Una conferma in tal senso si potrebbe avere da una chiusura giornaliera superiore a 1,0852. Chiaramente per una ripresa più duratura potrebbe essere decisivo il superamento di area 1,1092.

Time frame settimanale

Sul settimanale la situazione è molto chiara. Area 1,109 ha frenato l’ascesa delle quotazioni facendo ritracciarle. Un punto di approdo naturale potrebbe essere area 1,0579 che già in passato ha frenato la discesa del cambio euro dollaro. Per le prossime settimanale, quindi, monitorare con attenzione i due livelli di prezzo indicati.

Articoli che potrebbero interessarti

Ponte del 2 giugno al mare? Ecco l’isola a meno di due ore dall’Italia, dove puoi incontrare Rafael Nadal

Occhio ai prelievi in banca e alla posta: chi supera questa cifra potrebbe fare i conti con la Guardia di Finanza