Chi preferire fra Intesa Sanpaolo e Unicredit? Ecco le valutazioni degli analisti

Piazza Affari sale da inizio anno di circa il 6% e sembra non avere intenzione di fermarsi. L’indice, nel momento in cui scriviamo, ha segnato il minimo a 29.925,99 e il massimo a 32.784,99. Il Ftse Mib è un paniere di titoli nel quale vede pesare molto il settore bancario insieme a ENEL ed ENI e qualche altra azione. Il ribasso del settore bancario per molti anni ha zavorrato la salita di questo listino azionario che ha fatto molto peggio degli altri a livello mondiale. Negli ultimi 2 anni questa polarità sembrerebbe essersi invertita e negli ultimi mesi il settore bancario ha trainato il rialzo. A proposito, chi preferire fra Intesa Sanpaolo e Unicredit?

I livelli di prezzo più importanti per il Ftse Mib

Dai minimi toccati a marzo 2020 in area 14.153,09, in piena pandemia, l’indice è salito fino ai livelli attuali del 131% circa.

Quali sono i livelli chiave per l’anno in corso?

Per questo primo trimestre, il livello più importante era il minimo segnato fra ottobre e dicembre scorso in area 27.078,49.

Invece, per il prossimo trimestre sarà quello che è stato segnato nel mese di gennaio a 29.755,02.

Quali sono le nostre prevsioni?

In base ai nostri calcoli statistici e a un nostro algoritmo proprietario, il periodo fra aprile e giugno potrebbe essere al ribasso. Attenzione, questa è una prevsione che potrebbe avverarsi o meno!

Chi preferire fra Intesa Sanpaolo e Unicredit?

NB Le raccomandazioni degli analisti sono state lette sul sito Marketscreener.

Intesa Sanpaolo negli ultimi giorni di contrattazione si è mossa intorno al prezzo di 2,95/2,99 euro per azione (area di massimo annuale). Da inizio anno ha segnato il minimo a 2,6495.

Il POC annuale (Punto dove si è concentrata la maggioranza degli scambi) passa per area 2,82. Questo livello, in base alla tecnica del Profilo Volume, potrebbe essere un importante livello di supporto per i prossimi mesi.

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 22

Ultimo prezzo di chiusura 2,98 EUR

Prezzo obiettivo medio 3,646 EUR

Differenza / Target Medio +22,34%

Unicredit negli ultimi giorni di contrattazione si è mossa intorno al prezzo di 31,27 euro per azione (area di massimo annuale). Da inizio anno ha segnato il minimo a 24,635.

Il POC annuale (Punto dove si è concentrata la maggioranza degli scambi) passa per area 26,74. Questo livello, in base alla tecnica del Profilo Volume, potrebbe essere un importante livello di supporto per i prossimi mesi.

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 22

Ultimo prezzo di chiusura 31,27 EUR

Prezzo obiettivo medio 36,21 EUR

Differenza / Target Medio +15,79%

