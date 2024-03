Cosa potrebbe minacciare il bel tempo che oggi c’è sui mercati? I Lettori devono sapere che sui mercati pendono tante variabili contemporamente e potrebbe accadere se mpre di tutto. Anche quando i prezzi vanno al rialzo e sembrano volare come in questo caso, la cautela deve essere sempre alta. I mercati, come nella vita, possono essere in ogni momento soprendenti. Una regola dice: se qualcosa di negativo può accadere, probabilmente lo farà. Ecco perchè vanno sempre applicate regole di money management ai propri investimenti, e si deve mantenere una dose di liquidtà adeguata. Oltre che ad avere un’ottica di lungo termine, dai 7 ai 20 anni. A questo poi si aggiunge la diversificazione sulle Borse mondiali in base al PIL. Wall Street agli inizi di un ribasso? Andiamo a leggere quali potrebbero essere gli scenari delle prossime settimane.

Le variabili per i prossimi mesi

I pericoli per i prossimi mesi saranno i seguenti:

inflazione che potrebbe continuare a salire con il successivo pericolo che la recessione potrebbe diventare più probabile;

la guerra in Ucraina e quella in Israele potrebbero inasprirsi,

le elezioni presidenziali potrebbero destabilizzare non solo la poitica ed economia americana ma anche quella a livello mondiale. Molti osservatori temono una rielezione di Donald Trump.

E ppoi a queste variabile se ne aggiunge una che non è mai da sottovalutare: il caso. Potrebbe accadere di tutto in qualsiasi momento. Questo non significa essere pessimista ma soltano buon imprenditori di se stessi. Quando si stabilisce che tutto può accadere in qualsiasi momento, la cosa da fare è quella di analizzare per nene il proprio profilo di rischio, le proprie risorse, il cash flow, la durata degli investimenti e il money management.

In sostanza, tutto può accadere ma il mio portafoglio sarà resiliente!

Wall Street agli inizi di un ribasso?

La nostra mappa previsionale per l’anno in corso è giunta in un punto dove potrebbe iniziare un ritracciamento. Il 7 marzo poi scadrà il nostro primo setup annuale che con probabilità del 90% ha intercettato i punti di inversione negli ultimi 20 anni.

Il 2024, in base ai nostri calcoli statistici dovrebbe chiudere con un rendimento fra il 7 e il 10%.

Siamo nel quarto anno del ciclo presidenziale americano e dal 1898 ad oggi, la maggioranza dei casi ha visto realizzare un rendimento positivo.

Questa previsione è stata rafforzata dal barometro di gennaio che dà a questo scenario una probabilità del 94%.

Vedremo cosa accadrà dalla prossima settimana.

