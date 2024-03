Gennaio e febbraio sono stati due mesi molto positivi per i mercati azionari nonostante le tante incertezze che molti investitori “vedevano sul tappeto”. Cosa potrebbe accadere da ora in poi? Rispetto ai due mesi appena trscorsi tutto quello che poteva remare contro la salita dei prezzi è rimasto intatto. Inflazione, tassi di interesse, recessione/soft landing, guerra in Ucraina e Israele e la delicata questione mediorientale. Paure ed elucubrazuoni mentali, oppure da ora inizieranno a farsi sentire sull’economia mondiale e quindi sui mercati azionari. A questo poi si aggiunge le elezioni del Parlamento europeo a giugno e quelle del Presidente degli Stati Uniti d’America il 5 novembre. Cosa accadrà a Trump? La candidatura sembra quasi certa e una sua rielezione avrebbe un effetto particolare sulle alleanze NATO e sulla strategia dell’ONU a livelo mondiale. Nel breve, il rialzo dei mercati potrebbe essere agli sgoccioli. Procediamo per gradi.

La tendenza annuale in corso e i livelli da monitorare

Il mese di marzo statisticamente è positivo ma è anche quello che insieme a gennaio e dicembre ha più probabilità di vedere segnare un massimo rilevante. Non crediamo che nei prossimi giorni possa formarsi il top annuale, ma riteniamo che le probabilità siano per un massimo di periodo. Fino al mese di giugno o addirittura agosto?

Il rialzo da ottobre del 2022 e poi da quello del 2023 è stato violento, in alcuni casi si supera il 40% e quindi un ritracciamento di almeno il 7/10% sarebbe nelle logiche. Poche probabilità che si possa andare sotto i minimi di ottobre del 2023, riteniamo infatti che questi prezzi rimarranno invariati per molto tempo.

Quindi, a parer nostro il livello che dovrà essere attenzionato per il medio lungo termine saranno i minimi di ottobre. Sotto quei livelli secondo i nostri algoritmi potrebbe variare la tendenza annuale da rialzista a ribassista.

Per il breve termine il rialzo dei mercati potrebbe essere agli sgoccioli

La giornata di contrattazione dell’1 marzo ha registrato i seguenti prezzi di chiusura:

Dax Future

17.776

Eurostoxx Future

4.911

Ftse Mib Future

32.990

S&P500

5.139,88.

La tendenza in corso continua a rimanere rialzista, e questa cambierà solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti prezzi:

Dax Future

17.406

Eurostoxx Future

4.856

Ftse Mib Future

32.555

S&P500

5.045.

Siamo molto vicini al 7 marzo e in questa data scadrà il nostro setup annuale. Se arriviamo ad essa con un massimo, i nostri algoritmi proiettano un minimo inferiore ad esso per il 18 aprile, prossima data di setup. Vedremo cosa accadrà.

