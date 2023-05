2 località della Svizzera immerse nella natura e ideali per un weekend fuoriporta in famiglia o in coppia

Hai voglia di vacanze ma non vuoi fare viaggi troppo lunghi? Ecco 2 mete vicine all’Italia in cui potrai rigenerarti e rilassarti.

Il brutto tempo dei giorni scorsi fa sembrare ancora lontanissima l’estate. Basse temperature, vento freddo e una pioggia costante fanno peggiorare anche l’umore generale.

È anche vero, però, che il periodo delle vacanze si sta avvicinando, e la stanchezza si fa sentire sempre di più. Anche per questo motivo, dovremmo cercare di dedicarci a piccole gite giornaliere, per rilassarci e rigenerare mente e corpo. Sono già tantissimi, infatti, gli italiani che hanno approfittato del weekend per iniziare a gustarsi una prima parentesi vacanziera.

E, visto il cattivo tempo, di seguito suggeriremo 2 tappe molto belle da visitare anche con la pioggia. Si tratta di località vicine al nord Italia, precisamente in Svizzera, completamente immerse nella natura.

Salva subito questo articolo e inizia a organizzare subito la tua gita giornaliera in compagnia delle persone a cui vuoi più bene.

2 località della Svizzera immerse nella natura e perfette per una fuga dagli impegni e dal caos cittadino

Quando si parla di Svizzera, lo si fa spesso in termini economici e fiscali. Molte persone la scelgono per farvi investimenti, soprattutto in campo immobiliare, ma la Svizzera non è solo questo.

Questo Paese vanta stupende piste da scii, ma anche territori e paesaggi meravigliosi, ideali per ritrovare un po’ di pace e serenità nei momenti di stress.

La città svizzera che amavano i Queen

Una delle località più belle della Svizzera si chiama Montreux. Ogni scorcio di questo posto sarebbe lo sfondo perfetto per una cartolina.

Questa bellissima cittadina si affaccia proprio sul lago di Ginevra, il che crea un paesaggio a dir poco romantico. Camminando per le strade di questa città, rimarremo col naso all’insù ad osservare ammirati i palazzi d’epoca, e anche i turisti più affamati di storia troveranno grande soddisfazione. A Montreux, infatti, si può visitare anche il Musée du Vieux, per scoprire la storia della città e non solo.

Questa zona è famosissima anche per i vigneti di Lavaux, Patrimonio dell’UNESCO, e per essere stata una delle città più amate dai Queen! Freddie Mercury, in particolare, sentì una connessione tale con questa città da decidere di trasferirvisi e di produrre, proprio qui, alcune canzoni memorabili impresse ancora oggi nella cultura musicale mondiale.

Un getto d’acqua di 140 metri che ci farà rimanere a bocca aperta

A poco più di un’ora di auto da Montreux, si trova Ginevra, la seconda città più importante della Svizzera dopo Zurigo. A Ginevra potremo vivere una vacanza estremamente tranquilla, a misura d’uomo e libera dalla frenesia delle metropoli. Da visitare assolutamente ricordiamo la “Città Vecchia”, ovvero la parte più antica della città, ma anche la grande cattedrale e il Parco dei Bastioni. E come non citare il famoso “Jet d’Eau”, un getto d’acqua nel lago che sale fino a 140 metri d’altezza, lasciando senza parole turisti e curiosi. Ricordiamoci, quindi, di visitare queste 2 località della Svizzera immerse nella natura, per vivere una vacanza di totale pace e benessere.