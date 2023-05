Come allontanare le cimici da finestre e balconi senza toccarle? Ne basta qualche goccia in acqua per profumare anche casa

Le cimici sono un vero incubo. Le troviamo in casa e spesso attaccate alla biancheria. Ma non disperare, esiste un rimedio naturale per allontanarle velocemente. Scopriamo di quale semplice soluzione si tratta.

Gli insetti che in primavera invadono i giardini e le nostre case non piacciono proprio a nessuno. Fastidiosi, infestanti, molesti e in alcuni casi anche dannosi per la salute. Pensiamo, ad esempio, alle mosche che sono molto pericolose perché, attraverso il contatto, potrebbero trasmettere germi e batteri.

Tra gli insetti più odiati troviamo anche le cimici verdi e marroni. Non sono dannose per l’uomo, ma il rumore che emettono quando volano da una parte all’altra della stanza, è davvero irritante.

Guai a schiacciarle, le cimici emettono una puzza terribile, difficile da mandare via. Se ne troviamo una raccogliamola delicatamente usando un bicchiere o un foglio di carta, e accompagniamola fuori.

È molto facile che le cimici si intrufolino nelle nostre case. Potrebbero entrare dalle porte o dalle finestre, passare attraverso qualche piccolo buco nella zanzariera, oppure attaccarsi al bucato.

Non solo aglio e cipolla

Ma non disperare, c’è più di una soluzione per evitare di trovarsele in giro per la stanza. Oltre ad utilizzare le zanzariere, chiudiamo tutti i piccoli buchetti, usiamo i paraspifferi e controlliamo la biancheria prima di portarla in casa.

Ora che abbiamo controllato tutti i punti di accesso, non ci resta che affidarci ad alcuni rimedi della nonna per allontanarle.

Sappiamo che le cimici odiano gli odori forti. Quindi cosa c’è di meglio

dell’aglio o della cipolla per evitare che entrino in casa? Basta farli bollire in acqua e il nostro insetticida naturale sarà pronto in pochi minuti.

Ma se non sopportiamo il loro odore pungente, allora proviamo un secondo rimedio.

Possiamo posizionare delle piantine di lavanda vicino alle finestre, oppure preparare dei sacchetti con i loro fiori essiccati, da mettere nei punti strategici. La lavanda è anche un antitarme davvero efficace.

Come allontanare le cimici da finestre e balconi senza toccarle: prova questo favoloso olio

Hai mai sentito parlare dell’olio essenziale di bergamotto? È un olio naturale che viene estratto dalla buccia dell’agrume e possiede delle innumerevoli proprietà.

Oltre ad essere un ottimo lenitivo, un disinfettante e un antibatterico, avrebbe la capacità di allontanare le cimici e le zanzare.

Mettiamone qualche goccia in acqua e spuzziamo il composto ottenuto sulle finestre, sulle zanzariere e sull’uscio della porta. Oltre ad allontanare gli insetti, profumerà di fresco tutta la casa.

Perché entrano in casa

Dopo aver visto come allontanare le cimici da finestre e balconi senza toccarle, scopriamo perché ce le ritroviamo sempre in casa. Questi animaletti sono attratti principalmente dagli ambienti umidi e caldi. Tendono anche a cercare del cibo. Ecco perché è importante tenere puliti gli ambienti di casa e buttare spesso la spazzatura.

Come tutti gli insetti, anche le cimici sono attratte dalle luci. Riduciamo l’illuminazione esterna, chiudiamo per bene le tapparelle e, quando possiamo, spegniamo anche le luci in casa.