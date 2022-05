L’estate oramai si sta avvicinando con enormi falcate e quasi ognuno di noi, nel proprio intimo, sta incominciando a sognare di andare al mare. Infatti, immergere i piedi nella sabbia tiepida e trascorrere del tempo a rilassarsi sul litorale con una birra ghiacciata è proprio quello che ci vuole per rilassarsi dopo un anno di lavoro. Per chi desidera rimanere sul suolo natio, esiste una lista sempre aggiornata che elenca i mari più puliti di tutto lo Stivale. Chi invece vuole conciliare il turismo con arte e bellezza dovrebbe assolutamente fare visita alla Capitale italiana della Cultura del 2022.

Però l’Italia fa parlare molto di sé anche all’estero e per questo oggi vogliamo suggerire il nome di una spiaggia, considerata dai mass media del Regno Unito come la migliore della nostra penisola. Infatti, questa deliziosa spiaggia è immersa nel profondo blu e circondata da un litorale incontaminato ed è l’angolo più bello del Bel Paese secondo i giornalisti del The Guardian.

La lista made in UK

Ogni anno il quotidiano britannico stila un elenco delle spiagge più belle di tutta l’Europa. Queste sono divise per Nazione di appartenenza. Ad esempio, la Grecia, fra i propri migliori esemplari, vanta rispettivamente Fteri a Cefalonia, Elafonissi nell’isola di Creta e Sarakiniko a Milo. La Spagna invece Ses Illetes a Formentera, Torimbia nelle Asturie e infine, al terzo posto, Carnota in Galizia. Infine, la Francia presenta in Bretagna la Plage des Amiets situata a Cléder, seguita da Plage de la Vieille Église in Normandia e Saint-Jean-de-Luz nella regione della nuova Aquitania.

Immersa nel profondo blu e circondata da un litorale incontaminato, ecco la spiaggia più bella d’Italia secondo gli inglesi

Arriviamo però a quelle italiane. Al primo posto troneggia la Regione Marche con la spiaggia di San Michele a Sirolo nella tanto decantata Riviera del Cornero. Questa meraviglia vanta delle acque pulitissime e un selvaggio tratto di ciottoli scuri. Nei paraggi, infatti, è possibile anche accedere alla spiaggia dei Sassi Neri.

A pensarla diversamente sono, però, quelli di European Best Destination, che quest’anno hanno eletto nella top 3 solo Spagna e Portogallo. Sul podio ci sono Porto Santo Golden Beach a Madeira, Bolonia Beach, nell’omonima località spagnola, e Seixal Beach, sempre in Portogallo. L’Italia è presente solo al quarto posto con la meravigliosa Cala Goloritzè in Sardegna, precisamente in provincia di Nuoro.

