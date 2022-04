Siamo oramai nella seconda metà di aprile e a molti comincia già a venire voglia di andare al mare. Che si voglia prenotare le vacanze estive o che si desideri fare il primo bagno di primavera, un buon modo per assicurarsi delle acque limpide e trasparenti è controllare l’elenco delle bandiere blu. Ogni anno infatti viene stilata una classifica da Foundation for Environmental Education, che dà un riconoscimento ai luoghi europei in cui si può trovare un turismo sostenibile, educazione ambientale e un mare ottimo per la balneazione.

Per questo oggi parliamo di alcune di queste che sono risultate le migliori nel 2022. Infatti ci si può immergere in un mare blu zaffiro e sdraiarsi sulle spiagge più pulite di Italia in queste località meravigliose e perfette per primavera ed estate. Scopriamo insieme quali sono e dove si trovano.

Le Regioni più premiate di questo anno corrente

Le Regioni che hanno ottenuto la maggioranza delle bandiere blu delle spiagge sono la Liguria e la Campania. Queste sono seguite subito dopo dalla Toscana e dalla Puglia, che si rivelano a pari merito. In queste zone ci sono 32, 19 e infine 17 posti premiati. L’ultimo numero è lo stesso sia per le coste toscane che per quelle pugliesi e ha fatto guadagnare loro una medaglia di bronzo. Se non si avesse la possibilità di recarsi in queste due specifiche aree geografiche, non c’è però da preoccuparsi. Infatti, lungo la penisola in totale ci sono ben 416 spiagge e 201 Comuni che quest’anno vale la pena visitare.

Mare blu zaffiro e le spiagge più pulite di Italia in queste località che hanno vinto un prestigioso premio

Scopriamo, però, anche quali sono le spiagge nel dettaglio. A dominare la classifica è la spiaggia di Fetovaia, nell’isola d’Elba. Se si passa a visitare questo piccolo angolo di paradiso, consigliamo anche di non farsi sfuggire Pianosa, un isolotto a pochi chilometri da lì. A seguire c’è Punta Prosciutto in Puglia, località salentina in provincia di Lecce. Poi si presenta Spiaggia Rena Bianca, l’unica che sfugge alle Regioni “top 3” dato che si trova in Sardegna. Questa è posizionata a Santa Teresa di Gallura. Questo luogo meraviglioso è situato in provincia di Sassari e ha la particolarità di essere proprio nella parte più settentrionale del territorio. Questa Regione autonoma l’anno scorso ha però vinto il titolo per la cala più bella di tutta la penisola.

