Tutti noi stiamo sperando nell’arrivo dell’estate e in un ulteriore allentamento delle restrizioni che ancora oggi sono in vigore. E infatti alcuni cominciano a sognare di andare all’estero, ma spesso sono bloccati dai costi eccessivi, dal timore di perdere i soldi o dal terrore di dover spendere alcuni giorni bloccati in una quarantena preventiva.

Se quest’ultimi fattori purtroppo non sono prevedibili, ci sono altri costi che invece possono essere calcolati. Oggi sogniamo insieme e vediamo in quali località si possono soggiornare senza dilapidare un patrimonio. Infatti spenderemo poco e vivremo una vacanza indimenticabile in questi tre meravigliosi mari d’Europa non troppo frequentati ma vere e proprie oasi di tranquillità e bellezza.

Croazia

Naturalmente al primo posto c’è la Croazia. Questa Nazione era una delle mete preferite degli universitari per festeggiare la laurea proprio per il suo costo di vita abbastanza contenuto.

I punti più gettonati sono Zara e Spalato. Il posto migliore però è l’isola di Brac che ha acque cristalline e parecchio divertimento notturno.

Albania

Sicuramente questa è la destinazione meno patinata, ma non per questo inferiore alle altre due. Qui si possono visitare delle splendide spiagge soprattutto nell’area di Valona.

Questa città, infatti, vanta una natura tutta da scoprire con dei percorsi di trekking e dei litorali sia rocciosi che dotati di spiaggia finissima. L’ideale è prenotare un giro in barca per scoprire le aree più selvagge e inesplorate di questa zona.

Alcune zone della Grecia

La Grecia, in generale, è considerata una meta poco dispendiosa. Questo è vero se si fa eccezione di alcune zone, per la precisione di alcuni isolotti.

Se si desidera mantenere in salute il proprio portafoglio basta escludere dalla lista le più famose e patinate come Mykonos, Santorini e Corfù.

Al contrario si possono considerare alcune mete della parte continentale come Monemvasia (in italiano Malvasia) oppure isole come Creta o quella citata nell’articolo di approfondimento qui di seguito.

