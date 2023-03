In una seduta che ha visto un rialzo dell’indice principale di oltre l’1%, colpisce il fatto che il Ftse Mib continua a salire, ma il 25% delle Blue Chip chiude al ribasso. Ciò vuol dire che ben dieci tra le quaranta Blue Chip di Piazza Affari hanno chiuso in territorio negativo. Ma quali sono queste azioni che non si sono accodate al rialzo dell’indice principale? Tenaris, Poste Italiane, Terna, BPER Banca, Ferrari, Leonardo, Campari, Buzzi Unicem, Snam, Moncler. In questo articolo andremo ad analizzare due azioni come Ferrari e Campari che da sempre rappresentano un investimento molto interessante in ottica di medio/lungo periodo. Indipendentemente dal fatto se il Ftse Mib continua a salire oppure no.

Dopo i massimi storici quale futuro per il titolo Ferrari? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ferrari (MIL:RACE) ha chiuso la seduta del 9 novembre in ribasso dello 0,64%, a quota 203 €, rispetto alla seduta precedente.

Dopo avere registrato i nuovi massimi storici in area 260 €, si nota una situazione molto incerta per gli indicatori sul titolo Ferrari che attraversa una lunga fase laterale. È da metà marzo, infatti, che le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 240,8 € – 248 €. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Attualmente il titolo Ferrari sta attraversando una fase di debolezza relativa rispetto al Ftse Mib, ma il quadro cambia totalmente quando si allarga l’orizzonte temporale.

Campari è una garanzia nel lungo periodo, ma nel breve bisogna fare attenzione

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 30 marzo a quota 11,095 euro, in ribasso dello 0,40% rispetto alla seduta precedente.

Il titolo è impostato al rialzo, ma da qualche seduta le quotazioni si stanno scontrando con la resistenza in area 11,164 €. Il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte a un’ulteriore crescita verso area 12 €. In caso contrario si potrebbe assistere a un ritracciamento.

In ogni caso nel lungo periodo il titolo è, almeno considerando la storia del titolo fino a ora, una garanzia. Già a 5 anni, infatti, ha una probabilità del 100% di dare una performance positiva.