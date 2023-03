Le 3 azioni che hanno chiuso in ribasso sul Ftse Mib: Diasorin, Recordati, Tenaris

In una seduta che ha visto l’indice Ftse Mib guadagnare oltre l’1,5%, ci sono state solo 3 azioni che hanno chiuso in ribasso sul Ftse Mib tra le quaranta a maggiore capitalizzazione. Due sono delle vecchie conoscenze, Diasorin e Recordati, che appartengono a uno dei peggiori settori da inizio anno, quello della salute. La terza, invece, è Tenaris che non sta riuscendo a sfruttare la ritrovata forza del petrolio. Andiamo, quindi, a vedere per le 3 azioni che hanno chiuso in ribasso sul Ftse Mib quali potrebbero essere gli scenari più probabili per il breve/medio termine.

Quale futuro per Diasorin, il peggior titolo tra le Blue Chip da inizio anno? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 29 marzo a quota 98,02 €, in ribasso dell’1,98% rispetto alla seduta precedente.

La fiammata di qualche giorno fa ha avuto vita breve e le quotazioni di Diasorin continuano la loro corsa al ribasso. Basti pensare che quello in corso è il ribasso più lungo della storia del titolo. Non deve sorprendere, quindi, che il titolo sia tornato sui livelli precedenti al 2020. Ricordiamo, infatti, che con lo scoppio della pandemia il titolo ha avuto un rialzo di oltre il 100% che, però, adesso è svanito.

Nel medio/lungo periodo potrebbe essere probabile un ritorno in area 60 €.

Come interpretare questo ribasso sul titolo Recordati? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Recordati (MIL:REC) ha chiuso la seduta del 29 marzo a quota 39,15 €, in ribasso dello 0,14% rispetto alla seduta precedente.

Solo qualche giorno fa le azioni Recordati si erano distinte per il loro exploit rialzista. Nei giorni successivi, invece, le quotazioni si erano mosse al ribasso. Va notato, però, che le barre al ribasso sono di inside rispetto alla lunga candela rialzista. Inoltre, tutti gli indicatori sono impostati al rialzo. Pertanto possiamo interpretare questa debolezza come una pausa in un contesto rialzista.

Tenaris potrebbe avere raggiunto un buon supporto dal quale ripartire al rialzo

Il titolo Tenaris (MIL:TEN) ha chiuso la seduta del 29 marzo in ribasso dello 0,53% rispetto alla seduta precedente a quota 13,26 €.

Una discesa così importante sul titolo non si vedeva dal luglio 2022. Da una decina di sedute a questa parte, però, le quotazioni hanno raggiunto un livello dal quale potrebbero ripartire. Come si vede dal grafico, infatti, il titolo sta oscillando intorno ad area 13,1 €.

Un chiaro indizio di continuazione ribassista si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 12,6 €.