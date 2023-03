Considerando le prime 100 società per capitalizzazione quotate a Piazza Affari, scopriamo 3 azioni del settore moda tra le migliori di giornata sul Ftse Mib. Nei primi 6 posti per performance, infatti, troviamo marchi come Brunello Cucinelli, Moncler e Tod’s. Cerchiamo, quindi, di capire quale potrebbe essere lo scenario di breve più probabile per ciascuno di questi titoli azionari.

Tra le 3 azioni del settore moda tra le migliori di giornata sul Ftse Mib non poteva mancare Brunello Cucinelli

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 29 marzo in rialzo del 4,29% rispetto alla chiusura precedente, a quota 87,50 euro.

Ritrovare questo titolo azionario tra i migliori ormai non è più una sorpresa. Le quotazioni, infatti, aggiornano continuamente i massimi storici e con marzo il titolo si appresta a chiudere il sesto mese consecutivo al rialzo.

A guardare bene nel breve, però, ci si potrebbe aspettare una piccola correzione nel corso delle prossime sedute. Le quotazioni, infatti, stanno raggiungendo la massima estensione rialzista e si stanno portando in una zona di ipercomprato. A breve, quindi, potrebbe concretizzarsi una buona occasione di acquisto su un titolo che ne offre veramente poche.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 84,40 € potrebbe fare invertire al ribasso il titolo.

Le azioni Moncler sono vicine a livelli di prezzo molto importanti

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 29 marzo in rialzo del 3,10% rispetto alla seduta precedente a quota 62,44 €.

Con la rottura della resistenza in area 61,10 €, avvenuta in chiusura del 29 marzo, le quotazioni potrebbero continuare nel loro percorso rialzista fino in area 64,4 €. Un segnale di inversione al ribasso, invece, potrebbe scattare nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 61,1 €.

Il rialzo di Tod’s non permette ancora di invertire al rialzo

Il titolo azionario Tod’s (MIL:TOD) ha chiuso la seduta del 29 marzo a quota 35,54 €, in rialzo del 4,47% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante un bel rialzo arrivato dopo cinque sedute al ribasso, il titolo rimane sempre impostato al ribasso. Tutti gli indicatori, infatti, sono ancora impostati in tal senso. Solo una chiusura giornaliera superiore a 36,08 € potrebbe dare forza alle quotazioni di Tod’s per accelerare al rialzo.

Viceversa, la rottura del supporto in area 34,32 € potrebbe portare a un’accelerazione ribassista.

