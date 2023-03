Con questi lavori si possono guadagnare 10.000 euro al mese in Italia anche solo col diploma

Guadagnare 10.000 euro al mese in Italia è una sfida difficile. Tuttavia esistono professioni che permettono di raggiungere questo obiettivo anche senza laurea. Inoltre, molte attività emergenti offrono importanti guadagni annuali, anche se non si arriva a questo livello mensile.

Solitamente, il lavoro che svolgiamo deriva dalle nostre esperienze e dalla nostra formazione passata. Tuttavia, non è necessario che le scelte precedenti influenzino l’intera vita lavorativa. Chi non ama il proprio lavoro e non è adeguatamente retribuito, può sempre cercare nuove opportunità e raggiungere un salario mensile anche di 5.000 euro, se non di più. Scopriamo insieme quali sono le professioni meglio pagate e come aumentare il proprio stipendio cambiando lavoro.

Con questi lavori si possono guadagnare molti più soldi con una laurea

Tutte le statistiche indicano che chi ha conseguito una laurea guadagna mediamente uno stipendio superiore rispetto a chi possiede un diploma. Tuttavia, in alcune situazioni, come nel caso di lavoro dipendente, questa differenza non è così evidente.

Il divario retributivo tra un diplomato e un laureato si accentua notevolmente nell’esercizio di una libera professione. Infatti, il notaio è uno dei mestieri più redditizi, insieme all’avvocato, al medico, al dottore farmacista o allo psicologo. Queste attività richiedono una laurea e non hanno professioni simili che si possono svolgere senza il titolo rilasciato da una università.

Invece, alcune professioni operano nel medesimo ambito, come ad esempio geometra e ingegnere o architetto, o ragioniere e dottore commercialista. Tuttavia, in questo caso, il possesso della laurea fa davvero la differenza. Un architetto può fare il lavoro del geometra e i commercialisti fanno in gran parte lavoro di ragioneria. Ma la tariffa di un commercialista o di un architetto è molto superiore rispetto a quella di un ragioniere o di un geometra.

Le professioni strapagate che non richiedono la laurea

Ci sono professioni altamente remunerative che non richiedono necessariamente una laurea e, in alcuni casi, neanche un titolo di studio. Con questi lavori si possono guadagnare davvero migliaia di euro al mese. Non stiamo parlando dell’influencer, la cui redditività è spesso legata alle tendenze del momento. Quando le tendenze cambiano, il guadagno può svanire rapidamente.

Un politico può invece guadagnare molto senza la necessità di un titolo di studio specifico, come dimostra la storia recente dell’Italia. Non è così difficile farsi eleggere al Parlamento, e anche a livello regionale e comunale ci sono opportunità di guadagno. Ad esempio, un deputato di un’assemblea regionale può guadagnare più di 10.000 euro al mese. Un sindaco di una città di 500.000 abitanti può arrivare allo stesso stipendio. Se la città ha circa 100.000 abitanti, lo stipendio del sindaco è intorno ai 5.000 euro. Infine, il sindaco di un piccolo Comune guadagna circa 1.300 euro al mese.

Come fare un mestiere in cui si guadagna molto

Molti giovani italiani aspirano a diventare calciatori, ma pochissimi vogliono fare l’arbitro, una delle professioni meglio retribuite. Gli arbitri delle categorie più basse guadagnano in media 25/30 euro a partita, ma quelli della Serie A possono arrivare a guadagnare circa 4.000 euro a partita. Naturalmente, il guadagno dipende dalle abilità dell’arbitro.

L’attore è un’altra professione che non richiede specifici titoli di studio e può portare a guadagni notevoli, così come lo scrittore e le professioni legate al web.

Con questi lavori si possono guadagnare tanti soldi e non è mai troppo tardi per iniziare una nuova carriera. Con un investimento di tempo e denaro in una formazione specifica, si può diventare bravi in un tempo ragionevole. Inoltre, anche a 40 anni è possibile prendere una laurea per intraprendere una professione. Non mancano offerte di percorsi di laurea per adulti, che non richiedono una frequenza e che spesso sono online.