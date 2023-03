Diventare milionari come Musk e Bezos? Ecco 5 trucchetti furbi che potrebbero spianarci la strada!

Quando guardiamo i telegiornali o scorriamo le notizie online rimaniamo spesso ammirati dai milionari e dai miliardari. E ci chiediamo il segreto del loro successo sognando di imitarli. Non ci sono ricette segrete per diventare super ricchi. I 5 trucchetti di cui stiamo per parlare, però, potrebbero indirizzarci nel modo giusto.

Fare soldi, magari in fretta e senza faticare troppo, è il sogno di milioni di persone. A maggior ragione in questo periodo in cui siamo costretti a risparmiare addirittura su acqua e detersivi. I media e le televisioni ci mostrano ogni giorno le immagini di chi ce l’ha fatta partendo da zero. Ma non facciamoci prendere dalla frustrazione e non molliamo. Perché diventare milionari come Musk e Bezos è difficile ma non impossibile. I 5 trucchetti che stiamo per scoprire potrebbero essere la prima pietra verso il successo e un conto in banca con tanti zeri.

Come gestire i soldi per diventare milionari

Inutile girarci intorno. Se vogliamo diventare un giorno milionari dobbiamo imparare a gestire i soldi. La prima cosa in cui apportare modifiche è lo stile di vita. Quasi tutti i milionari mantengono un tenore di vita inferiore a quanto il conto in banca permetterebbe loro.

Quindi, se il nostro obiettivo è accumulare ricchezza, evitiamo le spese folli, le auto extra lusso e il superfluo. In più impariamo a sfruttare anche le più piccole opportunità per guadagnare anche quando non lavoriamo. Un esempio? Puntiamo sulle app per smartphone che ci danno soldi per seguire le nostre passioni.

L’importanza della salute

Elon Musk si allena due volte alla settimana. Mark Zuckerberg tre. Tim Cook si alza presto ogni mattina per andare in palestra. Significa che attività fisica e salute sono aspetti da curare con attenzione se sogniamo di diventare milionari.

E non solo perché stare bene ci permette di ragionare con più lucidità e in maniera positiva. Ci permette anche di risparmiare sulle spese mediche. Ammalarsi spesso è infatti una delle perdite di tempo e denaro più grandi.

Passione o talento? Ecco cosa seguire

Questa è una delle domande a cui è più difficile rispondere. C’è chi sostiene che trasformare la propria passione in un lavoro è il segreto per essere felici. Magari, però, non è il modo giusto per fare tanti soldi. Per diventare milionari dobbiamo puntare sui talenti che abbiamo e non sulle passioni. Scopriamo in cosa siamo particolarmente capaci e mettiamolo a frutto per diventare ricchi.

Diventare milionari come Musk e Bezos? Impariamo da loro e dimentichiamo la paura

Ci sono altri due trucchetti che potrebbero aprirci la strada verso la ricchezza. Il primo è quello di imparare da chi ce l’ha fatta. Studiamo le biografie degli uomini più ricchi del Mondo, la loro storia, da dove sono partiti e come vivono. Potremmo trovare qualche spunto interessante da portare anche nella nostra vita.

Il secondo trucco è quello di mettere da parte la paura per il cambiamento. Molte persone vedono il posto di lavoro fisso come un traguardo. Ma spesso questo va contro i loro interessi e diminuisce le possibilità di ricchezza. Quindi non esitiamo a cambiare e cogliamo al volo ogni chance di fare più soldi e salire di grado. Ambizione e un pizzico di incoscienza non possono assolutamente mancare.