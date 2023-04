Il fiore più elegante e raffinato? È quello preferito da Coco Chanel e sboccia proprio in primavera

Per giardini e terrazzi sempre curati e raffinati dobbiamo assolutamente coltivare questa pianta che fiorisce proprio all’inizio della primavera. La sua bellezza ed eleganza aveva conquistato il cuore della stilista francese Coco Chanel. Scopriamo di quale fiore si tratta.

È impossibile non amare la primavera. Una stagione meravigliosa che regala un clima temperato e delle giornate più lunghe. Tutto quello che ci circonda cambia notevolmente: colori, profumi e luci. Inoltre, il sole più caldo e i vestiti leggeri portano inevitabilmente buonumore. Sono tante le piante che con i primi raggi del sole mostrano dei meravigliosi fiori. Anche i nostri balconi e giardini subiscono una trasformazione, regalandoci grandi soddisfazioni.

Le piante più coltivate? Pensiamo alle margherite, fiori semplici ma che attirano gli insetti impollinatori. I tulipani, colorati ed estremamente profumati. Ma anche il glicine, una pianta rampicante che crea delle cascate di colore viola.

Il fiore più elegante e raffinato? Quello reso famoso da Coco Chanel

Tra le piante più amate troviamo anche una varietà che fiorisce proprio nei primi giorni di aprile. Ci riferiamo alla camelia, uno splendido fiore originario della Cina e del Giappone. La camelia ha lo strepitoso dono di abbellire con eleganza i giardini e i terrazzi. Può essere coltivata sia in vaso che in giardino e decora qualsiasi spazio.

Ogni varietà di questo fiore sboccia in un periodo dell’anno diverso. Quella che possiamo ammirare in primavera è la camellia japonica. È un arbusto di medie dimensioni che si presenta con foglie di colore verde scuro e dei fiori che somigliano a delle rose.

Perché la stilista francese amava la camelia

La camelia è il fiore più elegante e raffinato, molto amato da una celebre stilista francese. Parliamo di Coco Chanel, una donna che ha reinterpretato il concetto di femminilità. Valorizzò la donna, rendendola emancipata e all’avanguardia.

La camelia è il fiore simbolo della Maison francese, perché con la sua eleganza rappresenta perfettamente la filosofia di Coco Chanel. Spesso la camelia è protagonista delle sfilate di moda e si utilizza come motivo decorativo su cinture, gioielli e molti altri accessori.

Le regole fondamentali per coltivare questa pianta

La camelia è un arbusto sempreverde, che per crescere rigoglioso non ha bisogno di luce diretta. Come tutte le acidofile, anche questo fiore necessita di un terreno con un pH inferiore a 6. Se ci accorgiamo che il nostro terriccio non ha questa caratteristica, possiamo aggiungere del fertilizzante acido, oppure dei semplici fondi di caffè.

Le innaffiature devono essere abbastanza regolari. In primavera e in estate, manteniamo il terreno sempre umido, ma non esageriamo con la quantità di acqua. Innaffiamo la camelia la mattina presto o durante le ore serali, utilizzando dell’acqua priva di calcare o quella piovana. Manteniamo le foglie della pianta sempre pulite ed eliminiamo regolarmente la polvere. Per compiere questa delicata operazione, usiamo un panno morbido.