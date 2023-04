L’Italia domina il podio nella classifica delle migliori attrazioni europee: riesci a indovinare cosa c’è al primo posto?

Arriva la Pasqua ed è forte la voglia di vacanza! Se non sai dove andare, lasciati ispirare dalle più belle attrazioni europee.

A meno di una settimana dall’inizio delle vacanze di Pasqua, qualcuno ha già prenotato il prossimo viaggio, mentre altri sono ancora in alto mare. Del resto, se non siamo stati abbastanza veloci da approfittare delle migliori offerte, i costi potrebbero essere proibitivi, specialmente rispetto a certe località. È anche vero, però, che non serve necessariamente ricorrere a mete internazionali, visto che l’Italia domina il podio nella classifica delle migliori attrazioni europee.

Non a caso, sono moltissimi i turisti che in queste prime settimane primaverili hanno cominciato a fare tappa nel Belpaese, per ammirarne le bellezze. Di conseguenza, se vogliamo concederci almeno una gita fuori porta approfittando della Pasqua, il consiglio è di scegliere una città d’arte o un borgo incantato. Oppure possiamo orientarci sulla scelta della prossima destinazione andando a caccia anche delle attrazioni più popolari a livello europeo. Il calcolo è stato fatto da una piattaforma virtuale di viaggi, che ha conteggiato le recensioni riferite a ciascun monumento citato.

La bella Europa

Paese che vai, bellezza che trovi: ogni Stato europeo spicca per bellezze artistiche e culturali che, in qualche modo, ne diventano simbolo. Ad esempio, dalla top 10 delle migliori attrazioni europee non poteva certo essere esclusa la Tour Eiffel, icona della Francia. In classifica occupa il terzo posto ed è seguita dal Museo del Louvre e dal mitico parco divertimenti Disneyland Paris.

Sesta posizione per la Sagrada Familia, tappa fissa quando si va a Barcellona, mentre con la settima si ritorna in Francia, all’Arco di Trionfo. All’ottavo posto arriva un’italiana, il Pantheon, che precede il Parco del Retiro di Madrid e il Park Güell, rispettivamente in nona e decima posizione.

L’Italia domina il podio nella classifica delle migliori attrazioni europee: cosa ci sarà al primo posto?

Ma non abbiamo ancora menzionato i primi due posti della classifica che, come anticipavamo, sono tutti italiani. Il gradino più alto del podio spetta alla Fontana di Trevi, seguita da uno dei simboli di Roma e dell’Italia intera: sua Maestà, il Colosseo. La città eterna è quindi molto presente già nelle prime dieci posizioni della classifica europea, di cui è stata fatta anche una top 50.

Questa include ovviamente attrazioni brillanti come Buckingham Palace, il castello di Praga o la Reggia di Versailles, ma anche tantissime altre italiane. Tra queste non potevano mancare il Duomo di Milano e la Torre di Pisa, il Ponte Vecchio a Firenze e quello di Rialto, a Venezia. C’è ancora spazio per la Capitale, con i Fori imperiali, e non si poteva chiaramente escludere l’Arena di Verona.

Inoltre, anche l’Italia come la Francia vanta un parco divertimenti molto quotato e apprezzato, tanto dai turisti nazionali quanto dagli stranieri: Gardaland. Insomma, se vogliamo fare qualcosa di diverso per Pasqua ma non abbiamo le idee chiare, lasciamoci ispirare da questa classifica. Un paio di giorni a Roma o anche semplicemente una giornata al parco divertimenti più famoso d’Italia non valgono meno di una vacanza alle Maldive.