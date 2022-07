L’estate è il momento giusto per godere pienamente dei piaceri che offre il giardino. È rilassante ascoltare le cicale e riposare su una comoda poltrona posta al fresco e riparata dal sole. Ma anche invitare amici e parenti per un aperitivo o una cena all’aperto. Per godere pienamente dei suoi vantaggi è necessario che il nostro spazio outdoor sia sempre pulito e in ordine. Ma sappiamo bene che non è facile avere un giardino perfetto come quello che vediamo sulle copertine delle riviste.

Incantevoli cascate di fiori ricopriranno il giardino fino all’autunno se coltiviamo questa pianta grassa molto scenografica

Le piante rendono il giardino incantevole, ma necessitano di manutenzione e piccoli accorgimenti. Se non abbiamo il pollice verde, possiamo anche coltivare delle piante rustiche che hanno bisogno di pochissime cure. Tra queste troviamo le piante grasse che, grazie alla capacità di immagazzinare l’acqua, richiedono poche attenzioni. Quando parliamo di piante grasse, ce le immaginiamo subito cicciotte, piene di spine e poco armoniose. Invece ci sono delle succulente che stupiscono per la loro bellezza.

In particolare parliamo del mesembriantemo, una pianta facilissima da coltivare sia in vaso che in giardino. Originaria dell’Africa meridionale, stupisce per i suoi fiori scenografici che sbocciano in primavera e fino all’autunno. Sembrano delle grandi margherite ed hanno la particolarità di aprirsi al mattino e richiudersi dopo il tramonto.

Come curare questa pianta grassa

Incantevoli cascate di fiori ricopriranno il giardino, se seguiamo delle piccole accortezze. Il mesembriantemo ha bisogno di luce per molte ore al giorno e di un terreno universale misto a sabbia. La pianta può sopravvivere bene e a lungo, anche solo con l’acqua piovana.

Ogni 4 mesi circa, è necessario concimare la nostra succulenta con un fertilizzante adatto alle piante grasse e ricco di azoto, potassio e fosforo. È consigliato non coltivare il mesembriantemo vicino alle piante che necessitano di essere concimate regolarmente. Infatti, se forniamo molto fertilizzante alla nostra succulenta, potrebbero svilupparsi più foglie che fiori.

Il mesembriantemo è una pianta molto resistente, ma se esposta a frequenti piogge potrebbe sviluppare delle malattie fungine, come il marciume radicale. Inoltre, facciamo sempre attenzione agli attacchi dei parassiti che potrebbero rovinare la pianta e provocare seri danni.

Questa succulenta non necessita di un’importante operazione di potatura. Eliminiamo solo le parti secche, per fare in modo che si sviluppi più agevolmente. La pianta cresce in maniera molto copiosa. Quando le radici saranno numerose, dobbiamo necessariamente rinvasarla in un vaso più grande.

Lettura consigliata

Tutti vorranno questa pianta grassa quando scopriranno che ha la forma di una rosa