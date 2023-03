Balconi e giardini meravigliosi con i fiori preferiti da Brigitte Bardot: sbocciano fino all’autunno e sono semplici da coltivare

La primavera è una stagione meravigliosa che sancisce il risveglio della natura. Il sole scalda il terreno e tutto quello che ci circonda cambia aspetto. È proprio questo il momento di coltivare una pianta meravigliosa, tra le preferite dell’attrice francese Brigitte Bardot. Scopriamo di quale pianta si tratta e quali sono le sue caratteristiche.

Con l’arrivo della primavera le temperature si alzano e i fiori cominciano a sbocciare.

Per abbellire giardini e balconi di casa abbiamo bisogno di piante che donano al nostro spazio esterno vivacità e colore.

Scegliere quelle da coltivare non è affatto difficile, dato che l’elenco dei fiori che sbocciano in questi mesi è davvero infinito. Allegri, profumati, delicati. Appaiono già dalle prime giornate di sole e alcuni ci accompagnano fino all’autunno.

Naturalmente dobbiamo preferire le varietà che si adattano perfettamente al clima del luogo in cui viviamo e al tipo di terreno. Inoltre, se siamo poco esperti, optiamo per quelle piante che necessitano di poche cure.

Balconi e giardini meravigliosi con i fiori preferiti dalla famosissima attrice Brigitte Bardot

Iniziamo a rimboccarci le maniche perché è tempo di preparare il terreno ed eliminare le erbacce. Tutto questo per dare la possibilità alle piante di esprimere la loro bellezza.

Tra le tante varietà di fiori che possiamo coltivare, la margherita è di certo quello più semplice. Elegante, allegra e dotata di straordinaria bellezza, questo fiore è perfetto da tenere sia in giardino che in vaso sul balcone.

Parliamo di una pianta cespugliosa dotata di foglie dentellate a forma di lancia. Le infiorescenze hanno dei lunghi petali di colore bianco o giallo, che attirano gli insetti impollinatori. La margherita è il simbolo dell’amore fedele. Chi non ha mai pronunciato le parole “m’ama non m’ama” staccando i suoi petali?

Oltre ad essere molo elegante, la margherita è uno dei fiori preferiti da una bellissima diva francese. Parliamo di Brigitte Bardot, conosciuta anche come B.B.

Definita una delle donne più belle al Mondo, la Bardot è un’icona intramontabile del cinema. Non tutti sanno che la margherita è uno dei suoi fiori più amati e che lei associa alla libertà.

I consigli utili per coltivare la pianta

Avremo balconi e giardini meravigliosi con i fiori preferiti da B.B. Ma vediamo come coltivarli nel modo migliore.

La margherita è una pianta molto rustica che si adatta facilmente a qualunque tipo di terreno, anche se predilige un ph leggermente acido. Necessita di essere innaffiata con una certa regolarità, per evitare che le radici si secchino.

Posizioniamo il vaso in una zona luminosa ma al riparo dal vento, che potrebbe rovinare gli steli. La pianta cresce copiosa, quindi è necessario che venga potata. Questa azione è utile per darle armonia e permettere alle infiorescenze di svilupparsi. A metà estate accorciamo gli steli di circa 10 cm.

Attenzione ai parassiti

La margherita è un fiore resistente ma che potrebbe essere attaccato da afidi e parassiti. Controlliamola e curiamola con dei trattamenti antiparassitari specifici. Se vogliamo utilizzare prodotti naturali, allora affidiamoci al macerato d’ortica, facile da realizzare anche in casa.