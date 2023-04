Pulire le piastrelle del terrazzo e dare un rinfrescatina: usa la tecnica di Zia Mara Venier, ti bastano 10 minuti

La stagione sta per cominciare, terrazzi e balconi sono pronti per essere vissuti a pieno, ma prima tocca pulirli. Hai provato con qualsiasi prodotto ma quelle piastrelle rimangono sempre sporche e opache? Non preoccuparti, usa il metodo segreto di zia Mara e vedrai che risultati.

È il posto della casa più amato da chi vuole rilassarsi all’aria aperta e godersi un po’ di sole. Ma tenerlo pulito non è per niente semplice, soprattutto con questo meteo incerto. Se stai cercando un modo veloce per pulire in un attimo il terrazzo, fai come Mara Venier. È vero, servirà un po’ di olio di gomito e un po’ di acqua, ma ne vale la pena. Vediamo cosa utilizza e come fa tornare splendente il terrazzo in 10 minuti.

3 cucchiai in un secchio e le piastrelle saranno splendenti

Il prodotto immancabile per ottenere un risultato perfetto è il percarbonato di sodio. È proprio grazie a questo ingrediente magico che puoi pulire qualsiasi superficie della casa. Infatti, ne bastano davvero 3 cucchiai in un secchio per ottenere il detergente sbiancante e igienizzante perfetto. Servirà acqua tiepida, non fredda né calda per ottenere il risultato perfetto. Provare per credere, in un attimo e senza sforzi le piastrelle torneranno bianchissime.

Per pulire le piastrelle del terrazzo e dare una rinfrescatina ecco che serve

Per un risultato top, crea un detergente fai da te per eliminare lo sporco più ostinato. Servirà il caolino o argilla bianca, un prodotto portentoso per sbiancare le piastrelle ruvide del terrazzo. La polvere di argilla bianca si trova facilmente in erboristeria e ha tantissimi utilizzi. Se aggiunta al percarbonato di sodio aiuta a sollevare velocemente lo sporco dai pavimenti più difficili.

Prima rovescia l’acqua con il mix di percarbonato e l’argilla su tutto il pavimento. Poi con la mazza strofina bene tra le fughe e sulle piastrelle e poi rovescia dell’acqua pulita. Successivamente usa un mocio asciutto per esterni per asciugare e voilà. Se il pavimento è molto sporco basta fare un secondo passaggio. Magari la prima volta servirà un po’ di tempo, ma Mara insegna che con la pazienza si fa tutto. Quindi, per pulire le piastrelle del terrazzo e dare una rinfrescatina usa la tecnica veloce di zia Mara. In neanche 10 minuti riuscirai ad avere risultati spettacolari con poca fatica. Un’ottima tecnica se vuoi pulire bene il terrazzo per passarci la Pasquetta!