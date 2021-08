Esattamente come i capelli e le unghie, le labbra sono uno degli aspetti su cui le donne puntano per essere maggiormente attraenti. E come qualsiasi altra parte del corpo hanno bisogno di trattamenti per la loro cura. Inoltre una bocca curata, carnosa, rimpolpata e ben truccata è il desiderio di tutte, in modo particolare per chi le ha sottili o piccole. Esistono alcuni semplici trucchi per rimpolparle e renderle più attraenti, senza ricorrere necessariamente alla chirurgia estetica.

Alcuni prodotti e metodi, infatti, sono sicuramente meno costosi e meno invasivi delle operazioni chirurgiche e riescono comunque a conferire maggiore forma e volume a questa parte importante del volto femminile. Non hanno controindicazioni o effetti collaterali e se seguiti con continuità, permettono di vedere i risultati in tempi brevi. Ora spiegheremo i semplici trucchi che nessuno ci svela e che pochi conoscono per ingrandire le labbra in modo naturale.

Come volumizzare con lo scrub

Le labbra hanno bisogno di una costante cura, sia in inverno che in estate. L’inverno le rovina per via dell’azione aggressiva di vento e freddo, mentre l’estate per via del sole, salsedine e temperature elevate. Il rischio è che si screpolino, si brucino e si secchino. Ecco quindi che può venirci in aiuto un classico mix a base di olio e sale. Va applicato sulle labbra massaggiandole in modo delicato. Così che l’olio, esattamente come per i capelli, abbia il tempo di essere assorbito dall’epidermide. Altrettanto consigliato uno scrub a base di zucchero da spalmare sulla bocca con dei movimenti circolari che aiuterà ad idratarle e a rimpolparle. Anche il miele rientra in uno dei trucchi naturali da applicare e lasciar agire per volumizzare la cornice della nostra bocca. Lo scrub è importante per eliminare cellule morte e pellicine.

È molto importante anche massaggiarle ogni giorno utilizzando lo spazzolino da denti che strofinato sulle labbra ha un’azione vascolarizzante. Del resto le labbra sono muscoli e come tali vanno sempre tenuti allenati, bastano dei semplici movimenti della bocca.

I semplici trucchi che nessuno ci svela e che pochi conoscono per ingrandire le labbra in modo naturale

Altri prodotti che se applicati sulle labbra, possono farci ottenere quell’effetto di gonfiore che tanto desideriamo per avere labbra più seducenti, sono chiaramente quegli ingredienti naturali che stimolano la microcircolazione come il peperoncino. Basta porre una piccola quantità di olio al peperoncino e poi massaggiare, senza sfregare. Dopo aver rimosso l’olio, che ci garantirà gonfiore ma anche un poco di bruciore, è consigliabile passare un balsamo o un burro labbra per lenire la zona trattata.

È consigliabile chiaramente non esagerare con il peperoncino per evitare rossori o irritazioni, e se si è intolleranti.

Un altro trucco per avere labbra idratate e nutrienti è un balsamo fai da te a base di cera d’api, burro di karitè e olio di ricino che vanno sciolti in piccole quantità uguali di 3g a bagnomaria. Vanno mescolati insieme e fatti raffreddare prima dell’uso. L’azione volumizzante può essere garantita anche dalla cannella, la menta e l’olio di cocco.

Non dimentichiamoci che anche il giusto make-up aiuta se vogliamo ottenere un effetto rimpolpante delle labbra. Basta un trucco con ombre lips distribuendo il rossetto più scuro ai lati e quello più chiaro al centro. L’effetto ottico sarà strepitoso.