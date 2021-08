Il titolo è nella nostra Lista delle raccomandazioni dal primo segnale di acquisto che risale al gennaio 2021, quando il titolo quotava in area 8 euro. Da quel punto le quotazioni delle azioni sono più che raddoppiate. Tuttavia adesso ci sono tutte le condizioni affinché le azioni Officina Stellare possano andare incontro a un ritracciamento.

In questo report, quindi, andremo a individuare i livelli chiave da monitorare con attenzione per capire se le azioni Officina Stellare stanno per ripartire al rialzo oppure sono pronte per un profondo ritracciamento.

Guardando ai multipli di mercato il titolo risulta essere profondamente sopravvalutato. Questo scenario di sopravvalutazione è confermato dall’unica banca di affari che copre il titolo. Secondo questa raccomandazione il prezzo obiettivo esprime una sopravvalutazione di oltre il 30%.

Uno dei punti forti dell’azienda è la sua situazione finanziaria che è molto buona. Se si va a guardare all’indice di liquidità sia di breve che di lungo periodo è molto superiore a uno indicando una disponibilità molto superiore ai debiti.

Ci sono tutte le condizioni affinché le azioni Officina Stellare possano andare incontro a un ritracciamento: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Officina Stellare (MIL:OS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 20 agosto al prezzo di 16,40, in rialzo del 1,23%.

Dopo il raggiungimento dei massimi storici in area 18,5 euro il titolo ha tirato un po’ i remi in barca rallentando la sua forte spinta rialzista. La settimana appena conclusasi, poi, ha aggiunto un altro tassello al puzzle in costruzione sul titolo Officina Stellare. Come si vede dal grafico, infatti, lo Swing Indicator ha dato un segnale di vendita che, però, non ha trovato conforto nella rottura del supporto in area 16,1 euro.

Per le prossime settimane, quindi, monitorare con attenzione il supporto in area 16,1 euro. Una chiusura settimanale sotto questo livello aprirebbe le porte a una continuazione della discesa almeno fino al I obiettivo di prezzo in area 13,7 euro. Gli obiettivi a seguire sono quelli indicati in figura. Da notare la massima estensione ribassista che passa in area 6 euro.

Che possa essere il momento buono per un salutare ritracciamento si evince anche dal time frame mensile. Si noti, infatti, come le quotazioni abbiano raggiunto il III obiettivo di prezzo e, quindi, la probabilità che si possa assistere a un ritracciamento è molto elevata.

Time frame settimanale

Time frame mensile