Borse, cinture, scarpe, portafogli, gli accessori più belli del nostro armadio rispondono ad un solo imperativo: sono fatti in pelle.

Il fascino del fatto a mano e del prodotto artigianale sembra essere intramontabile, non passa mai di moda. La pelle è eleganza pura, in tutti i contesti. Dalle classiche borse, alle ventiquattrore da lavoro, alle cinture, portafogli, scarpe, fino ad arrivare a semplicissimi portachiavi. Tutti abbiamo nel nostro armadio almeno un accessorio in pelle che fa la differenza nei nostri look.

La pelle è un materiale intramontabile nella produzione degli accessori, non a caso anche il suo costo difficilmente risulta essere economico. Ma proprio per il pregio, la raffinatezza e la delicatezza della manifattura di questi oggetti, tenere la pelle ben conservata per mantenerlo in condizioni ottimali sembra essere davvero difficile. E non solo, a volte una buona conservazione non basta!

A quanti di noi sarà capitato di avere quella preziosissima cintura in pelle, pagata a caro prezzo e tirata fuori solo nelle occasioni importanti che – purché ben conservata – finisce inevitabilmente per sbriciolarsi o ancor peggio, spellare.

La pelle, come qualsiasi altro materiale, nonostante il suo pregio subisce inevitabilmente l’usura del tempo. Se ripetutamente esposto al sole il colore della pelle può infatti sbiadire e a determinate temperature alterare la sua morbidezza.

Questi processi sono assolutamente normali, poiché gli agenti esterni agiscono su tutti i tipi di tessuti e materiali. Ma esiste un modo per evitare l’usura dei nostri oggetti in pelle e renderli sempre morbidi e lucenti, come se fossero appena acquistati.

Mai più addio ai nostri accessori in pelle con questo trucchetto infallibile e un vero e proprio massaggio di bellezza per i nostri accessori più belli di cui non potremo fare assolutamente più a meno!

Sembra incredibile, ma tutti possediamo in casa il prodotto che può fare la differenza nella cura dei nostri accessori in pelle. Si tratta semplicemente una qualsiasi crema mani o corpo idratante.

Con una pezzuola o con i polpastrelli, è possibile applicare una piccola quantità di crema idratante sulla pelle e massaggiarla fino al suo completo assorbimento.

La pelle risulterà immediatamente più morbida, lucente e preserverà il materiale da eventuali sbriciolature o spellature. Con questo piccolo trucchetto sarà possibile dire mai più addio ai nostri accessori in pelle!

Un piccolo accorgimento:

Durante l’assorbimento, è importante tenere l’oggetto fuori dalla scatola o bag di protezione affinché la crema utilizzata agisca bene sul materiale. Eviteremo così di lasciare che si formi una patina unta e non ben assorbita. Inoltre è preferibile utilizzare una pezzuola asciutta per non inumidire la pelle e per far assorbire al meglio il prodotto al suo interno.

