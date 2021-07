Le mode cambiano spesso, purtroppo o per fortuna. È difficile spiegare quale sia il meccanismo che fa sì che una cosa ci piaccia in un certo momento della nostra vita e qualche tempo dopo non ci piace più. Ma è proprio grazie a questo meccanismo che nascono le mode del momento. A volte si creano delle nuove tendenze, altre volte invece tornano alla ribalta mode che pensavamo essere sepolte nella nostra memoria. Questo non succede solo con i vestiti ma con qualsiasi cosa. Il make-up ne è un esempio. Con questo articolo andremo a capire quali sono le nuovissime tendenze labbra dell’estate 2021 per avere un make-up sempre al top. Le labbra sono una delle parti del corpo più sensuali. Per questo è importante saperle valorizzare al massimo pur mantenendo una certa comodità.

Le nuove tendenze labbra di quest’estate si discostano completamente da quelle dell’anno scorso. Spariscono quasi del tutto i rossetti liquidi, ormai fuori moda e che danno un antiestetico effetto raggrinzito alle nostre labbra. Sono invece tornati i lucidalabbra che aiutano a rimpolpare le labbra e danno un effetto luminoso e levigato. I colori sono quelli pop degli anni 80: rosa, fuxia, pesca, declinati in ogni sfumatura. Il rosso è sempre il colore per eccellenza, quello che non tramonterà mai.

Dunque labbra levigate, rimpolpate e con colori non troppo pieni. Sono queste le parole d’ordine di quest’estate 2021. Un’altra tendenza che sta spopolando tra le star è quella di avere un contorno labbra di qualche tono più scuro rispetto al colore delle labbra. Un effetto un po’ anni 90 che però aiuta tantissimo a dare un’idea di labbra ingrossate naturalmente. Effetto a cui contribuisce sicuramente anche il lucidalabbra steso per tutta la parte interna delle labbra.