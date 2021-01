Fare uno scrub viso e labbra è un’azione periodica sempre efficace per donarci un’aria più sana e attiva, la nostra pelle si risveglia. Ma se non abbiamo a disposizione un prodotto specifico, niente paura. Ecco l’ingrediente incredibile che abbiamo sempre pronto in bagno per lo scrub viso e labbra.

Un prodotto che dà ottimi risultati e ci fa risparmiare denaro. Possiamo utilizzarlo anche per altre piccole necessità in tema di salute e bellezza, lo abbiamo testato anche nel nostro Team di Esperti di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Gli scrub naturali fai da te

Sono molti gli ingredienti casalinghi che ci permettono di fare uno scrub efficace per ogni tipo di esigenza del viso e delle labbra.

Per esfoliare le parti screpolate, zucchero di canna e yogurt, con posa da cinque minuti e risciacquo con acqua tiepida. Per esfoliare ma nutrendo, zucchero di canna e olio di mandorle dolci in parti uguali.

Lo scrub vegano per eccellenza è quello allo zucchero di canna e olio di cocco. Per idratare e dare volume alle labbra, una ricetta ad azione immediata: lo scrub al miele e polvere di peperoncino, che in pochi minuti riattiva la microcircolazione sanguigna e rimpolpa, migliora subito l’aspetto della bocca.

Ma ecco l’ingrediente incredibile che abbiamo sempre in bagno per lo scrub viso e labbra.

Ecco l’ingrediente incredibile che sempre abbiamo in bagno per lo scrub viso e labbra

Ma quando si è in viaggio non sempre è possibile portare dietro questi alimenti da utilizzare per la nostra beauty routine in viaggio. Ecco, invece, cosa c’è sempre nella nostra valigia.

Il dentifricio in pasta alla menta è ideale per lo scrub labbra, mentre quello in gel con micro-granuli è adatto anche a uno scrub viso velocissimo. Attenzione che non contenga fluoruro di sodio o dodecilsolfato di sodio tra gli ingredienti. Inoltre, non deve essere steso sulla zona perioculare, troppo delicata per sopportare anche una minima abrasione.

Il dentifricio in pasta è ottimo anche come cura espresso per un brufolo in emersione. Grazie ai sali minerali presenti, blocca l’eruzione. Basta metterne un po’ e aspettare che il dentifricio secchi prima di coprirlo con un cerotto e poi coricarsi. Al mattino il fastidioso brufolo sarà sparito.