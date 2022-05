Dimagrire è un obiettivo comune a moltissime persone. Sarebbe stupendo riuscire a perdere peso mangiando e provando comunque senso di sazietà. Il trucco principale sarebbe proprio questo: riuscire a sentirsi sazi anche mangiando cibi che non fanno ingrassare. Sarebbe perfetto se poi questi fossero anche gustosi e piacevoli. Ebbene, le scienze alimentari suggeriscono diversi alimenti in grado di mantenere queste proprietà. Specie con l’arrivo dell’estate, alleggerire il carico che l’organismo è costretto a reggere non può fare che bene. Non è solo un discorso di peso corporeo ma anche di digestione e digeribilità. Appesantire l’intestino con cibi pesanti e difficili da digerire di certo non aiuta con la sensazione di caldo opprimente. Ecco perché è bene conoscere i 6 fantastici cibi nutrienti e gustosi che secondo i dietologi potrebbero aiutare a dimagrire, semplicemente riducendo il senso di fame.

Come? Presto detto. Si tratta di cibi dall’alto contenuto di fibre, proteine e acqua. Grazie a ciò, mangiarli riempie lo stomaco e smorza la fame. In pratica, si avverte di più la sazietà e di meno la voglia di mangiare qualcosa per riempirsi la pancia. Diventa quindi più facile resistere alle tentazioni. Sembra quasi magia, ma in realtà non è così. Basta provare per qualche giorno per rendersi già conto del potere saziante di questi cibi.

I 6 fantastici cibi nutrienti e gustosi che aiuterebbero a diminuire il senso di fame e a perdere peso

Il primo alimento miracoloso per perdere peso sarebbero le uova intere. Sono ricche di nutrienti e dall’alto contenuto in proteine. Aiutano soprattutto chi fa sport. Ovviamente, meglio consumarle sode e con moderazione. Tra la frutta, c’è sicuramente il melone rosso. Ha un bassissimo contenuto calorico, è ricco d’acqua e molto saziante. Ma in particolare le mele sono perfette. Hanno un grande potere saziante e sono ricche di nutrienti “buoni”. Un ottimo “dolce” anche a colazione e merenda è lo yogurt greco. Possiede un alto contenuto proteico e aiuterebbe a sentirsi sazi e pieni. Qualsiasi tipo di vegetale va bene, perché sono ricchi di fibre, che riducono la sensazione di sazietà, e hanno bassissimo contenuto calorico.

Infine, le lenticchie, che hanno un alto contenuto di fibre e di proteine. Sono quindi perfette per ridurre la sensazione di sazietà e per sentirsi soddisfatti dopo averle mangiate. Per chi sta cercando di mettere su massa muscolare e magari si sta allenando, invece, ecco un ultimo trucco. Fare colazione con due o tre banane assieme a un bicchiere di latte e un po’ di frutta secca sembrerebbe essere un vero toccasana!

Approfondimento

Sembra incredibile ma per dimagrire mangiando in vista dell’estate basterebbe utilizzare queste giuste ricette anche condite senza rinunciare a niente