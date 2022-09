La maggior parte delle persone che decide di dimagrire fa un errore, quello di mettersi a dieta senza fare attività fisica. L’altro grande errore è quello di seguire un regime alimentare senza consultare un nutrizionista. Questa scelta potrebbe andare bene per chi deve perdere due o tre chili, al massimo cinque. Ma l’aiuto di un esperto potrebbe rivelarsi importantissimo per chi decide di perdere maggiore peso. Inoltre, alcuni alimenti sono fondamentali per il nostro corpo, privarsi di questi cibi potrebbe avere ricadute negative sull’organismo.

Come sarebbe possibile dimagrire più velocemente

Fare attività fisica insieme alla dieta accelera il processo di dimagrimento. Infatti l’esercizio fisico accelera il metabolismo e il corpo brucerà maggiori calorie anche quando sarà a riposo. Chi volesse ridurre la pancia a raggiungere il peso forma più velocemente, potrebbe correre tre volte alla settimana, oppure potrebbe anche fare una camminata veloce. Fare questa attività con regolarità almeno per 15 minuti al giorno, potrebbe far ottenere eccezionali benefici, per il corpo, per la salute e per la mente.

Chi vuole dimagrire deve fare attività fisica anche per un’altra ragione, per mantenere la massa muscolare tonica. Infatti, con un regime alimentare ipocalorico i muscoli, senza un’adeguata sollecitazione, potrebbero perdere di volume. Così il corpo potrebbe effettivamente perdere chili ma i muscoli potrebbero diventare flaccidi e ridursi.

Una dieta equilibrata deve fornire al corpo il giusto apporto di proteine, carboidrati e grassi. Ecco perché il supporto di un nutrizionista è importante. Per mantenere la massa muscolare tonica occorre fornire al nostro organismo la giusta quantità di proteine. Alcuni cibi più di altri sono ricchi di queste sostanze e quindi sono alimenti indicati per chi fa una attività fisica e vuole mantenere tonica la massa muscolare.

Mangiare sano con questi 7 alimenti che farebbero dimagrire e crescere i muscoli

La carne bianca sarebbe l’alimento per eccellenza di coloro che vogliono curare la massa muscolare. Le carni di pollo e tacchino hanno numerosi vantaggi. Infatti, oltre a essere ricche di proteine, sono povere di colesterolo e di grassi, quindi sono perfette per una dieta alimentare ipocalorica. Anche le uova sono un alimento prediletto dagli sportivi. Alcuni preferiscono cibarsi solo della chiara dell’uovo. Chi fa attività sportiva intensa spesso consuma l’albume a colazione tutti i giorni. La chiara dell’uovo è ricca di proteine e non contiene colesterolo. Ma anche il tuorlo è importante perché contiene grassi insaturi, importanti per l’organismo, ma anche la vitamina D. L’importante è non farne un consumo eccessivo.

A proposito di grassi insaturi, alcuni pesci ne contengono molti. In particolare, il salmone è ricco di omega 3, oltre che di proteine. Questo pesce arriva a contenere tra 18 e 20 g di proteine per ogni 100 g. Legumi e frutta secca sono un’altra fonte di proteine e sono alimenti quasi indispensabili per chi vuole perdere peso ma aumentare la massa magra. I legumi contengono proteine e carboidrati e possono essere un ottimo sostituto della carne, specialmente quella rossa. Inoltre, apportano al nostro corpo anche vitamine e minerali indispensabili, oltre che molte fibre. Un etto di lenticchie contiene circa 10 g di proteine, i fagioli pinto fino a 20 g.

I benefici della frutta secca e della cioccolata

Riguardo la frutta secca, 100 g di pinoli contengono 30 g di proteine, 100 g di mandorle ne hanno 26 g. Un etto di anacardi contiene 15 g di proteine e un etto di noci pecan ne contiene circa 10 g. Attenzione però all’eccessivo consumo di frutta secca, perché contiene molte calorie. Infine, per chi preferisce terminare il pasto non con la frutta secca ma con un dolce, yogurt greco e cioccolata fondente sono due alimenti ricchi di proteine. Entrambi aiutano a mantenere tonica la massa muscolare.

In conclusione, possiamo mangiare sano con questi 7 alimenti ma anche con altri cibi, inoltre si potrebbe dimagrire e aumentare la massa muscolare. Ma occorre tenere ben presente che per mantenere i muscoli tonici il cibo da solo non è sufficiente, occorre fare attività fisica.

Lettura consigliata

Alleniamoci così a casa per dimagrire e tonificare risparmiando tempo e soldi