Alimenti che aiuterebbero a dimagrire naturalmente e a lungo anche 10 kg

Dimagrire lo vorremmo tutti, o quasi, per adeguarci ai modelli estetici correnti o per mantenerci in salute. Ma è sinceramente una grande fatica. Spesso si comincia una dieta con le migliori intenzioni e poi ci si perde per strada. Succede quando il fisico non risponde o quando la dieta è troppo severa e si comincia a sgarrare. In effetti, per dimagrire e mantenere il nuovo peso bisogna rivedere il proprio stile di vita e capire che cosa non funziona. Tanto più che le diete drastiche o ipocaloriche molto spesso danno risultati che sono destinati a non durare nel tempo. E allora come perdere quei 5 o 10 kg in più che sono diventati una spina nel fianco?

Come fanno i vip a dimagrire?

Le riviste patinate ci restituiscono immagini di star in forma smagliante che hanno vinto la loro battaglia contro il sovrappeso e ci parlano del loro percorso di dimagrimento. La cantante Noemi ha adottato la dieta META, che sta per Medical Education Transform Action. Non è semplicemente un regime dietetico ma si propone di modificare il rapporto problematico che le persone in sovrappeso hanno con il cibo.

Lo showman Fiorello è tornato in forma con la dieta del dinner cancelling, del digiuno intermittente, nella formula 16/8. Prevede la possibilità di mangiare nell’arco temporale di 8 ore e di digiunare nelle restanti 16. Con notevole perdita di peso. Madonna segue una dieta macrobiotica che prevede il consumo giornaliero di alimenti integrali e di abbondanti quantità di verdure. A ognuno la sua, purché seguita rigorosamente.

Cosa può aiutarci a dimagrire?

L’esempio dei vip ci porta a fare alcune importanti riflessioni. La prima è che non esiste una dieta efficace per tutti, ma ce ne sono alcune che su di noi funzionano meglio o che riusciamo a seguire di più. I perché potrebbero essere tanti. Magari rispettano i nostri gusti e non ci costringono a grossi sacrifici oppure riescono a stimolare meglio il nostro metabolismo. Oppure ancora si adattano meglio al nostro stile di vita e non ci chiedono di stravolgerlo.

La seconda riflessione è che se vogliamo adottare una dieta drastica dovremmo consultare un nutrizionista e chiedere un regime personalizzato. Solo in questo modo i nostri sacrifici non sarebbero inutili e non correremmo rischi per la salute.

Alimenti che aiuterebbero a dimagrire naturalmente e a lungo anche 10 kg

Se invece non vogliamo seguire una vera e propria dieta, ci sono delle piccole strategie che potremmo mettere in campo, come mangiare cibi a calorie negative. Sono alimenti che forniscono pochissime calorie, meno di quelle usate dal nostro organismo per digerirle. Mangiarli non solo ci darebbe senso di sazietà senza ingrassare, ma attiverebbe il metabolismo e indurrebbe il nostro corpo a consumare più calorie di quelle che introduciamo. Si tratta di alimenti salutari, ricchi di nutrienti importanti per il nostro benessere, come fibre e vitamine.

Stiamo parlando di finocchi, sedano, zucchine, cetrioli, lattuga, ravanelli, cavolfiori da consumare crudi o cotti a vapore. Sarebbero a calorie negative anche alcuni frutti come fragole e pompelmo. Tutti questi cibi hanno meno di 30 calorie per 100 g di prodotto e sono ricchi di acqua. Si possono mangiare come spuntini oppure in abbinamento a carboidrati o proteine. Sono alimenti che aiuterebbero a dimagrire naturalmente e a lungo. Un modo sicuramente sano per perdere peso.

