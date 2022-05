Gonfiore alle gambe, edemi e difficoltà ad urinare dipenderebbero dal caldo che causa fastidi al cuore ma ecco come prevenire

Anche se questa primavera stenta a decollare, il gran caldo è dietro l’angolo. L’estate sarà il regno degli outfit comodi e leggeri, e su ProiezionidiBorsa le lettrici possono trovare spesso interessanti consigli di moda. Nell’approfondimento a fondo pagina uno spot on sulla canotta, capo estivo per eccellenza negli anni Ottanta che sta tornando di moda con gran prepotenza. L’estate però non è solo il momento di pensare agli outfit di grido. Anche la salute vuole la sua parte, perché secondo nuovi studi l’arrivo del caldo può creare problemi soprattutto a pressione e cuore.

Ovviamente non si può gestire la cosa in maniera autonoma: quando si parla di salute e medicina bisogna sempre rivolgersi al medico di fiducia. Sudore e spossatezza sono i primi campanelli d’allarme a cui fare attenzione, ma possono sopraggiungere anche vertigini e sensazioni di svenimento. Gonfiore alle gambe, edemi e difficoltà ad urinare si aggiungerebbero alle varie problematiche. Di notte, con l’aumentare delle temperature, aumenterebbe anche il rischio di apnee: quando l’affanno si estende anche al giorno e a riposo il sintomo diventa più preoccupante. I rischi maggiori sarebbero per le persone che già soffrono di cardiopatie e problemi pressori.

Il Ministero della Salute ha stilato una serie di linee guida da seguire quando sta per arrivare il gran caldo. Prevenire problematiche più gravi sarebbe fattibile con alcune semplici regole molto efficaci. Anzitutto, un grande classico: bere tanta acqua. Meglio sceglierla naturale. Restando nel campo del cibo e dell’alimentazione, è importante evitare le abbuffate e mangiare con moderazione per non favorire ulteriori scompensi pressori. Bisogna eliminare quanto più possibile i fattori di rischio, riducendo le uscite nelle ore più calde ed evitando l’esposizione prolungata al sole. Il vestiario dovrebbe essere principalmente di fibre fresche e naturali.

Queste regole auree restano valide per tutti, e non solo per i cardiopatici. La salute comincia ovviamente a tavola: spazio a frutta e verdura, riducendo carboidrati e dolci inutili. Non serve però rinunciare completamente a qualche sfizio: un gelato ogni tanto aiuta a trovare refrigerio e migliora l’umore. Va bene anche bere una birra con gli amici o mangiare una torta per festeggiare qualcosa, ma sempre con moderazione e senza che diventi un’abitudine.

