Marte in Cancro e la Luna in Sagittario inondano di fortuna sfacciata e tanta positività questi segni zodiacali

Chi è appassionato di oroscopo conosce bene cosa significhi avere gli astri a proprio favore. Marte e la Luna sono dei simboli importanti per l’astrologia. Rappresentano la fortuna e la positività sotto diversi aspetti. Se Marte simboleggia l’energia positiva e la forza interiore, la Luna, invece, è l’emblema dell’emotività. Lo sa bene chi è travolto da tante emozioni e dalla determinazione, non appena questi due astri transitano nel segno. Tuttavia, anche lo spostamento dei Pianeti in altri segni zodiacali influenza, di non poco, la nostra giornata. Così come la loro posizione nel tema natale. Abbiamo mai sentito questo termine?

Ebbene, l’oroscopo non si limita a suggerire cosa capiterà, nell’immediato futuro, attraverso il transito degli astri. Esso, infatti, ci indica nel dettaglio gli aspetti del nostro carattere non appena veniamo alla luce. Il tema natale indica proprio questo.

Attraverso la data e l’orario di nascita, è possibile scoprire come verremo influenzati dalle stelle, che determineranno le nostre azioni a seconda di come ci sentiamo. Per esempio, Marte in Cancro e la Luna in Sagittario è una bellissima accoppiata e chi ha un tema natale così sarà estremamente fortunato.

L’influenza sui sentimenti e sulle azioni

La fortuna sfacciata, in questo caso, consiste nell’avere un carattere forte e deciso, ma allo stesso tempo sensibile ed empatico. Facciamo un esempio con la Bilancia. Questo segno è uno dei più affascinanti dello zodiaco per via del suo carattere e della sua personalità.

La Bilancia è alla ricerca dell’equilibrio interiore ed esteriore, per questo detesta i conflitti. La Bilancia, con Marte in Cancro, espone maggiormente la propria sensibilità e la propria perseveranza. Non si ferma davanti a niente e a nessuno, e ciò verrà ripagato grazie alla fortuna di Marte.

Invece, la Luna in Sagittario rende la Bilancia socievole, buona d’animo e una cara amica. Queste sono le caratteristiche della Bilancia con un tema natale di questa portata. Ma la Luna nel Sagittario e Marte nel Cancro rendono tutti segni zodiacali allo stesso modo?

Generalmente sì, ma tutto sarebbe accentuato dal carattere di ciascun segno. Prendendo come altro esempio lo Scorpione, un segno decisamente più forte rispetto alla Bilancia, lo stesso tema natale avrà altre sfaccettature, date dalla personalità dello Scorpione.

Marte in Cancro e la Luna in Sagittario inondano di fortuna sfacciata e tanta positività questi segni zodiacali

In sostanza, chi possiede questo tema natale può definirsi fortunato, perché simboleggia solo cose belle. I segni percepiranno solo “good vibes” ed “essere positivi” sarà il loro motto. Ma perché proprio Cancro e Sagittario?

Per rispondere a questa domanda dobbiamo vedere le caratteristiche di questi due segni. Innanzitutto, il Cancro è sensibile e sentimentale, ma anche determinato. Difficilmente si arrende davanti agli ostacoli. In secondo luogo, il Sagittario è leale ed altruista, nonché estroverso.

Con Marte che simboleggia l’energia positiva e con la Luna che rappresenta l’emotività, se sono in questi due segni, possiamo immaginare che carattere stupendo possa avere chi li possiede nel tema natale. Ecco perché i segni con questo tema saranno carichi di positività.

