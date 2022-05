Per dimagrire i fianchi anche in menopausa sarebbero necessari 3 esercizi da fare comodamente a casa senza pesi

Quanti hanno a che fare con i problemi legati ai fianchi larghi? Certo, possono essere una vera scocciatura. L’estate si avvicina sempre più e non desideriamo altro che vederli sparire. Purtroppo, non è facile come uno schiocco di dita.

Se avessimo una bacchetta magica, sarebbe sicuramente molto più semplice. Ma, dal momento che non siamo le fate delle favole né il genio della lampada, non possiamo fare altro che sudarci questo traguardo. I fianchi larghi possono costituire un problema, soprattutto nel campo dell’abbigliamento. Magari c’è un pantalone che ci piace, ma con i fianchi larghi non possiamo permettercelo. Li metterebbe ulteriormente in evidenza. Quindi, cosa fare?

Innanzitutto, possiamo indossare dei pantaloni di tendenza capaci di nasconderli, adatti soprattutto alle over 50. In secondo luogo, possiamo rivolgerci ad un buon nutrizionista, che ci prescriverà una dieta apposita per dimagrire. Infine, possiamo allenarci, anche a casa, eseguendo degli esercizi mirati.

L’allargamento dei fianchi, infatti, costituisce il primo segnale di cambiamento del corpo di una donna in menopausa. Sappiamo bene come il fisico si trasformi, visto il rallentamento del metabolismo. Tuttavia, con i consigli del medico e con un buon programma di allenamento, potremmo fare un cambio di rotta.

Risparmiamo i soldi della palestra

Per dimagrire i fianchi anche in menopausa potrebbero essere utili degli esercizi specifici, che andrebbero a modellare quella zona. Prima di tutto, però, è necessario intervenire sul proprio regime alimentare. Possiamo fare tutti gli sforzi fisici che vogliamo ma, senza un cambiamento nella propria alimentazione, i risultati non saranno mai incoraggianti.

Dopo aver modificato la propria alimentazione, con l’aiuto di un esperto, possiamo eseguire 3 esercizi a casa, senza necessariamente recarsi in palestra e senza pesi. Il primo esercizio è il “side plank”. Prendiamo il tappetino e ci distendiamo di lato. Adesso uniamo i piedi e poggiamo il gomito e l’avambraccio. Concentrando la forza su quest’ultimo, solleviamo il busto e rimaniamo in posizione quanto più possibile.

Eseguiamo lo stesso esercizio, girandoci dall’altro lato. Grazie al side plank, è possibile lavorare non solo sui fianchi, ma anche sulla pancia. Infatti, è uno degli esercizi consigliati per raggiungere la pancia piatta.

Il secondo esercizio è il “crunch inverso”. Ci sdraiamo sulla schiena, con le braccia lungo i fianchi. Uniamo le gambe e solleviamole verso il petto. Durante l’oscillazione, è importante mantenere la contrazione della pancia, nonché del resto del corpo.

Il terzo esercizio riguarda lo stretching ed è la posizione della rana. Posizioniamoci come se dovessimo eseguire il plank normale. Allarghiamo le gambe e, poggiando le ginocchia sul tappetino, solleviamo il bacino. Rimaniamo in posizione quanto più possibile.

È chiaro che per ottenere dei risultati ci voglia tempo, costanza e dedizione. Per snellire i fianchi, ma anche ridurre il grasso addominale, comunque possono essere utili anche altri tipi di esercizi. Inoltre, consigliamo di rivolgersi ad un personal trainer o di visionare qualche tutorial su internet.

Ricordiamo che la camminata è molto consigliata per dimagrire i fianchi, così come la corsa, la cyclette e il tapis roulant.

