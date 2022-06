Il cielo di luglio è sicuramente prodigo di benessere e fortuna per chi sarà chiamato direttamente a partecipare ai suoi transiti. Dopo aver sostato per un mese e mezzo nel segno dell’Ariete, Marte è pronto a fare il suo ingresso in quello del toro, alleviando un carico di stress che aveva gravato su tutti. La furia dell’Ariete viene sostituita dalla pacatezza del Toro. Di conseguenza, anche il modo di relazionarsi, discutere e combattere cambia, verso modi più rilassati. Tuttavia, si tratta di un transito che non porta gioia proprio a tutti. Infatti, bruschi cambi d’umore e cali di fortuna accompagneranno l’altro segno legato a Marte, che è anche l’opposto zodiacale del Toro.

I 3 segni zodiacali più fortunati di luglio 2022 sono quelli che beneficeranno in particolar modo della Luna Piena in Capricorno del 13 luglio. Si tratta di una condizione ottima per propiziare il lavoro, creando nuove opportunità che frutteranno sul lungo periodo. Il Capricorno è infatti il segno di terra più votato al comando e al potere. Governato da Saturno, ovvero dal Dio greco Chronos, padrone del Tempo, questo segno è caratterizzato da lentezza e solidità. Può portare concretezza e benefici sul lungo termine a livello finanziario, propiziando meravigliosamente alcuni ambiti specifici. Ad esempio il campo immobiliare.

I 3 segni zodiacali più fortunati di luglio 2022 e quello che invece riceverà una batosta in prossimità dell’Eclissi solare del 10

Nonostante Marte nel segno del Toro sia praticamente un esiliato, regalerà a tutti i segni maggior resilienza e tenacia. Questo, in connubio con la Luna Piena in Capricorno, può portare a promozioni, avanzamenti di carriera, aumenti di stipendio. Investimenti fruttuosi sul lungo periodo potrebbero affiancare la nascita di una nuova impresa, che crescerà lentamente ma inesorabilmente.

Il problema è che Marte si sta avvicinando rapidamente a Urano, pianeta del caos, in un moto che troverà il suo completamento il 24 luglio. In questo periodo, dalla luna nuova di fine giugno, passando per l’Eclissi solare fino all’entrata del Sole nella Costellazione del Leone, chi ne farà le spese sarà soprattutto lo Scorpione. Archetipo amante del rischio e del gioco d’azzardo, lo Scorpione in questo periodo deve dominare sé stesso.

Urano potrebbe causare distrazioni e brutti colpi di testa, che potrebbero sfociare in scelte avventate, perdite di denaro, investimenti sbagliati, multe. Con questa potente Luna Piena nel suo segno, il Capricorno è sicuramente il favorito di luglio 2022. I nativi saranno allietati da sorprese professionali, promozioni, raggiungimento di traguardi e incremento dei guadagni. Il Toro, che ha iniziato giugno con il botto, a luglio sarà nella sua massima espressone venusiana e si farà certamente notare. In arrivo proposte importanti per i nativi che stanno cercando lavoro e occasioni di aumentare lo stipendio mensile per chi lo percepisce già. Terzo nella classifica dei segni più fortunati di luglio 2022 è l’Acquario, che anche in amore sta sperimentando veri stati di grazia. A luglio l’Acquario si troverà sempre nel posto giusto al momento giusto.

