Finalmente svelate le linee sul palmo della mano che portano ricchezza, fortuna e successo secondo la chiromanzia 

Siamo tutti alla ricerca di un po’ di benessere, che ci permetta di vivere tranquilli. Per scoprire se la fortuna ha scelto proprio noi, ci sono diverse strade. Saranno proprio le conoscenze antiche a mostrarcene qualcuna.

Per scoprire qualcosa sulla propria vita, molti si affidano agli oroscopi. L’astrologia è nata migliaia di anni fa in India e si è sviluppata in seguito in tutto il Mondo. Scruta la sistemazione degli astri in cielo e ne riconosce un’influenza sulla vita delle persone. Persino i Re Magi si accorsero molto prima degli altri, della nascita di Gesù. Probabilmente venivano da quelle regioni lontane.

L’astrologia tuttavia non era la sola arte per leggere le vicende della vita, ma era integrata con un’altra. Molto diffusa era anche la chiromanzia, cioè la lettura delle linee situate nel palmo della mano. Guardando con attenzione il nostro palmo, possiamo notare diverse linee che l’attraversano. Alcune sono più marcate e altre meno. Quelle più evidenti indicano le linee maestre che ci riguardano.

Le 3 linee più importanti

Sono 3 le linee più evidenti nella mano. Ecco allora finalmente svelate le linee sul palmo più importanti. La prima è quella curva che passa attorno al pollice. È la linea della vita, che ci racconta passato e futuro. Ci può dire anche se sarà una vita vissuta in pienezza e in buona salute. Oppure se ci saranno difficoltà da superare.

Possiamo notare sotto la giunzione delle dita al palmo, due linee quasi parallele. Quella più in alto è la linea del cuore. Alcuni l’hanno senza frastagliature. Ciò indica una vita sentimentale lineare e stabile.

Proprio sotto la linea del cuore vi è quella dell’intelligenza. Anche questa mostra le diverse qualità che abbiamo a disposizione per affrontare la vita.

Certamente, chi si rivolge ad un chiromante, è per sapere qualcosa su amore, lavoro e fortuna. Ebbene esistono dei segni sulla mano, che permettono di predire tutto ciò.

Finalmente svelate le linee sul palmo della mano che portano ricchezza, fortuna e successo secondo la chiromanzia

Segni di fortuna e di realizzazione nella vita sono il piccolo triangolo di linee che si forma sotto l’anulare. È un triangolo a testa in giù che ha come base la giunzione dell’anulare al palmo. Ci sono poi due linee che si riuniscono verso il basso a formare la punta del triangolo.

Un altro segno di fortuna sono le linee nella zona di giunzione della linea della vita con quella dell’intelligenza. Ne basta anche una sola. Parte dalla linea dell’intelligenza obliquamente verso l’alto.

Un segno potente di realizzazione sul lavoro e di capacità manageriali è il seguente. Si tratta di riconoscere una grossa “M” nel palmo della mano. Chi ce l’ha avrà successo nel lavoro e avrà molto denaro.

Questa lettera è formata dalla linea del cuore. Verso la fine, nella zona anulare, se c’è, una linea quasi parallela a quella della vita, l’attraversa. Questa a sua volta s’incrocia con quella dell’intelligenza. Quest’ultima a volte è congiunta a quella della vita.

Insomma questa M riunisce le diverse linee creando un simbolo possente. Chi c’è l’ha non deve far altro che credere a sé stesso e mettercela tutta nella vita.

Approfondimento

Indica una grande vincita alla lotteria avere questo fortunato segno sul palmo della mano