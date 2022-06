La natura intrinseca del segno più enigmatico dello zodiaco è spesso inafferrabile per la maggioranza delle persone. Viene considerato impenetrabile, traditore, alcune volte addirittura malvagio. La sua fama lo precede in ogni circostanza, specie nel corso di un primo appuntamento romantico. Chi non si lascia spaventare o intimidire finisce col comprenderlo e apprezzare molte delle sue doti e pregi (in realtà ne ha moltissimi) ma sempre con certa diffidenza.

Sin da bambino, chi nasce sotto l’effige di questo archetipo tumultuoso, ha dei comportamenti indecifrabili. È compito degli adulti comprendere questi bambini introversi, silenziosi e intelligentissimi, anche attraverso una serie di esercizi cognitivi utili.

E dunque ecco qual è il segno più narcisista, seduttivo e controverso, che ha il potere di far innamorare molti. Un po’ in virtù della sua connaturata cupezza, un po’ per l’alone di mistero che lo avvolge. Considerato il diavolo dello zodiaco, in realtà, la sua natura è riconducibile all’arcano 13 dei tarocchi, ovvero la Morte. Lama autunnale che parla di rinascita e rinnovamento, dopo aver riposato a lungo nelle viscere della terra, l’arcano numero 13 sintetizza la caratteristica principale del segno dello Scorpione. Ovvero la capacità di essere eternamente una fenice in grado di rinascere dalle proprie ceneri. Il problema è che per rinascere in una condizione nuova e più luminosa, lo Scorpione ha bisogno di morire ogni volta, in senso simbolico. Ed è per questo motivo che spaventa le persone. La sua attitudine al rischio, all’azzardo, al segreto, lo rendono il grande incompreso del firmamento.

Ecco qual è il segno più narcisista, seduttivo e controverso dello zodiaco e quali sono i suoi partner ideali

Lo Scorpione non ha vie di mezzo, anche e soprattutto per quanto riguarda le sue interazioni con il prossimo. Si ama o si odia, ma non si rimane mai indifferenti verso questa indole carismatica.

Il fatto che si un traditore seriale è una leggenda metropolitana, anche se è vero: in assenza di stimoli lo Scorpione si stanca facilmente. Ed essendo dotato di un carattere estremo ed estremista, non si fa problemi a recidere senza pietà le relazioni che lo scontentano. Spesso creando dietro di sé una scia di cuori infranti.

Lo Scorpione è uno dei tre segni d’acqua. Più precisamente, corrisponde al concetto di acque abissali, profonde. È infatti un segno abile a nascondersi, mimetizzarsi, dissimulare le proprie reali intenzioni. Lo fa per difesa e per orgoglio, basti pensare a come si comporta l’animale Scorpione in natura. Quando si sente braccato, questo simpatica creaturina velenosa è in grado di uccidere sé stessa pur di non darla vita al nemico. Si tratta di un Samurai che non si tira mai indietro di fronte al combattimento, ma non accetta la sconfitta.

I suoi partner ideali sono segni d’aria: Bilancia, Acquario e Gemelli, anime libere e indipendenti.

Se non si uccidono a vicenda, l’Acquario è forse l’unico in grado di dare del filo da torcere allo Scorpione. Con i segni di fuoco, invece, trova passioni travolgenti ma deleterie.

Toro e Vergine hanno il potere di tranquillizzarlo e stabilizzarlo.

Anche il serioso Capricorno potrebbe essere un partner ideale, se non ci fosse un problema legato al potere e al controllo reciproco.

