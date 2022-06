Quando una persona sparisce di colpo dalla vita di un’altra, quest’ultima inevitabilmente cade nell’errore di sentirsi sbagliata. Poco attraente, apprezzabile, desiderabile. La verità è che la colpa non è quasi mai di chi subisce questo comportamento maleducato e scorretto. L’arte di sparire e smettere improvvisamente di rispondere a telefonate e messaggi, per psicologi ed esperti, ha un nome. Questa deprecabile attitudine viene definita “ghosting”, in allusione alla figura del fantasma, in grado di dissolversi nel vuoto cosmico. E no, è inutile dare la colpa al segno zodiacale dell’individuo in questione, neanche se si tratta del più narcisista, seducente e controverso di tutto il firmamento. Meglio queste 4 lezioni da dare a un uomo quando sparisce, perché non bisogna permettere a nulla di alterare la percezione del nostro sé.

È importante sapere che spesso si tratta di personaggi poco raccomandabili, che hanno questioni opache da nascondere, tipo una famiglia. Oppure, di soggetti immaturi che non sono in grado di comunicare adeguatamente le proprie intenzioni. In entrambi i casi, chi subisce questo iniquo trattamento non deve lasciarsi andare alla frustrazione. È necessario, in questi frangenti, ricostruire saldamente la propria autostima, per arrivare a comprendere che questo comportamento cela un’unica verità di fondo. Se una persona si dilegua senza dare spiegazioni, sapendo di generare disagio nell’altro, è un egoista. Che non ha per nulla a cuore il suo interlocutore. Aprire gli occhi su questo punto è fondamentale, per imparare a reagire adeguatamente.

4 lezioni da dare a uomo quando sparisce senza dare spiegazioni e smette improvvisamente di rispondere ai messaggi

Se l’individuo rimane insensibile ai messaggi inviati, meglio desistere. La cosa peggiore in assoluto è continuare a scrivergli, sia per insultarlo che per dargli qualunque tipo di attenzione. Non ci sono scuse su questo punto. È fondamentale troncare completamente ed evitare di idealizzare questa persona, per paradosso. Mai, neanche in futuro lontano, bisogna accarezzare lontanamente l’idea di riprendere la conversazione.

L’idea di aspettare un eventuale ritorno di queste ombre semoventi è altrettanto deleterio: non torneranno. Meglio così. È inutile focalizzarsi su di loro o riporre qualunque tipo di speranza in merito alla ripresa dell’interazione. Inutile generare a sé stessi una sofferenza inutile per alimentare false illusioni.

Bisogna lavorare su sé stessi per interiorizzare un concetto importante. Per far passare questa informazione dalla sfera razionale a quella emotiva, sovrintendente dell’inconscio, è utile ripetersi un mantra. Che potrebbe suonare così: “Io sono molto più di questo”. Recuperare l’orgoglio è importante.

Nella remota e malaugurata ipotesi in cui l’individuo fedifrago si ripresenti, negare il contatto. Questo verrebbe consigliato al fine di somministrare del silenzio punitivo. In realtà, esiste una ragione più seria e profonda per cui è necessario boicottare ogni tentativo di ripristino di un dialogo. Quando tornano, è perché sono stufi di qualcos’altro. È necessario chiedersi a tal punto se si merita tutto questo. E se valga la pena di somministrare una punizione, cosa che comunque richiede del coinvolgimento emotivo, piuttosto che lasciarsi tutto definitivamente alle spalle. Godendosi una ritrovata serenità.

Lettura consigliata

Se una persona ha questi 3 comportamenti apparentemente benevoli potrebbe essere invece affetta da un grave disturbo ed essere un manipolatore