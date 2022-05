Ma quanto è vero e unico il sorriso di Julia Roberts. In sé potrebbe bastare a rendere bello il volto e il corpo dell’attrice di Smyrna, nello Stato della Georgia. Perché la Roberts non ha un viso effetto porcellana, perfetto al dettaglio. No. Julia Roberts accoglie la sua età e da sempre ruba la scena con il suo sorriso spontaneo. Meraviglioso. Capace di corrispondere al sorriso dello sguardo come pochi.

L’imperfezione che rende unici

A 54 anni Julia Roberts incanta tutti a Cannes con un’agghiacciante semplicità. Che, sicuramente senza volerlo, mette in ombra tutte le ricercatezze in scena di questi giorni. Un frac nero di Louis Vuitton su sandalo semplice e un maxi-collier di Chopard. Se facciamo lo zoom sul suo viso si vendono i segni delle rughe ma è bellissima così. Perché è sé stessa e il suo volto non è una copia di tutti gli altri. Tutti uguali, rigorosamente modello bambole di porcellana.

A 54 anni Julia Roberts incanta tutti a Cannes, il suo abito rilancia uno stile sempre attuale e scopriamo qual è

Abito minimal, elegante, essenziale. Straordinaria semplicità con capelli sciolti molto effetto naturale. Solo per chi non ha bisogno di dimostrare nulla perché interpreta semplicemente sé stessa. Senza maschere. Eppure è niente poco di meno che a Cannes, di scena su uno dei red carpet più famosi al Mondo. Qualche giorno fa con abito tailleur bermuda, in quel della Costa Azzurra rilancia uno stile. Il frac è l’abito maschile per eccellenza che nasce in Inghilterra alla fine del Settecento. E la curiosità sta nel fatto che nasce come un capo per la vita di campagna.

Nei secoli successivi si susseguono varie modifiche fino a renderlo un capo di rara eleganza.

Lo stile

Non è per tutti, sia chiaro. Non tanto per la tasca, perché se ne trovano di tutte le qualità e di tutti i prezzi, ma per lo stile. Eleganza formale e fashion ma al contempo sbarazzina. Singolare e distintiva. Perché comunque non passa inosservato se ad indossarlo è una donna. E si fa notare non certo per gli eccessi e lo sfarzo, ma per il rigore e quella coda lunga che ha un nonsoché di sbarazzino. Quante si rispecchiano in queste caratteristiche, possono percorrere il rilancio di un grande classico. Il frac nero, perfetto per un evento di sera. Semplice ma esclusivo. Ed è Julia la regina dello stile per quel che abbiamo visto sinora in quel della Croisette.

Lettura consigliata

Dove festeggia i suoi 90 anni Valentino, il Re della Moda italiana fondatore di un marchio controllato dal Qatar