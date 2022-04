Ottima per un picnic, questa focaccia tipica di una regione spettacolare del Sud Italia con due ingredienti che la renderanno squisita

La stagione invernale appena conclusasi ha portato via con sé molti cibi. Con la primavera e i primi caldi si ha voglia di mangiare alimenti più leggeri. La complessità dei pasti della stagione fredda sta lasciando spazio alla semplicità di quelli delle stagioni più calde. Pensiamo, per esempio, alle classiche insalate tanto in voga in questo periodo.

Consideriamo poi che inizia la stagione dei picnic, siano essi nei parchi o sulle spiagge, in aree adibite o in mezzo alla natura. Di conseguenza, diventa fondamentale organizzarsi per portare il cibo giusto per queste occasioni. Semplice, ma sfizioso, da mangiare tiepido o freddo, possibilmente pratico da trasportare.

Oggi andremo a consigliare un qualcosa che è davvero religione in una specifica parte della penisola italiana. Stiamo parlando della Puglia e, in particolar modo, della provincia di Bari. Qui, la focaccia è assolutamente una prelibatezza che non teme confronti. Il profumo che si spande nei vicoli di Barivecchia al mattino, quando viene preparata dai vari fornai, è davvero qualcosa di unico.

Tuttavia, non è detto che non si possa replicare anche a casa nostra. È quello che proveremo a fare, seguendo questi ingredienti, per una focaccia pugliese che possa quantomeno avvicinarsi all’originale.

Occorreranno:

300 grammi di farina;

200 grammi di farina di semola;

1 cubetto di lievito di birra fresca;

25 grammi di fiocchi di patate;

18 pomodorini ciliegino;

origano essiccato;

zucchero;

olio extravergine d’oliva;

acqua;

sale grosso e sale fino.

Iniziamo la preparazione versando in una ciotola i fiocchi di patate, che dovranno essere reidratati con un bicchiere d’acqua. Poi, in un contenitore sciogliamo il lievito di birra con un cucchiaino di zucchero e 50 ml di acqua tiepida.

Intanto, andremo a setacciare bene le due farine, formando una fontana nel centro. Qui andremo a versare due cucchiai di olio, il preparato di lievito e i fiocchi di patate. Spolveriamo il tutto con un paio di manciate di sale fino. Amalgamiamo bene gli ingredienti, andando ad aggiungere 150 ml di acqua tiepida, in maniera graduale.

Dovremo ottenere un impasto morbido e omogeneo. Copriamo quindi la ciotola in cui avremo lavorato l’impasto con un canovaccio, per un paio di ore, sufficienti a una buona lievitazione. Essa, infatti, dovrà quasi raddoppiare il suo volume.

Scaduto il tempo necessario, andremo a metterlo in una teglia rotonda, con un diametro compreso tra 26 e 30 centimetri. Essa dovrà essere ben unta di olio. Lasceremo riposare un’altra decina di minuti, prima di allargare l’impasto con le mani. Quindi, andremo a mettere i pomodorini che avremo dapprima lavato e poi tagliato a metà. Premiamo leggermente per farli penetrare nella pasta.

Irroriamo con un’emulsione di acqua e olio, che avremo fatto in un vasetto a parte. Saranno sufficienti due cucchiai di entrambi. Spolveriamo con abbondante origano, un po’ di sale grosso e lasciamo riposare 30 minuti prima di infornare a 200 gradi per circa 45 minuti.

Ottima per un picnic, questa focaccia tipica pugliese, con i pomodorini e l’olio adatto per renderla davvero speciale. Potrà essere consumata tiepida o fredda, non è importante. Il suo sapore ci conquisterà in ambo i casi.

