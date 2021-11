Sapere che esistono dolci quasi privi di colesterolo è una manna per molti. Gustarsi una torta sapendo che non ne stiamo introducendo che in piccole quantità nel nostro organismo, ci farebbe davvero piacere.

Una delle cose migliori della vita, per molti, è mangiare. Farlo nella maniera corretta è sempre più difficile. Si cerca sempre di più un’alimentazione sana, priva di grassi, capace di dare energia, nutrendo il nostro corpo con gli alimenti giusti.

Dopo aver suggerito la ricetta per preparare la torta di mele più facile e buona del Mondo, oggi proporremo un altro dolce molto nutriente e sano. In pochi già lo conoscono. Una torta che arriva direttamente dalla tradizione fiorentina. Semplice da preparare, ottima sia come dessert che come merenda o colazione. Stiamo parlando della torta di semolino.

Il semolino, ingrediente principale, è un alimento ricco di fosforo e potassio, mentre è praticamente privo di colesterolo. Contiene, però, glutine e non è assolutamente consigliato per i celiaci. È preziosa fonte di carboidrati ed è un alimento che dà molta energia. Per questo è molto consigliato nelle diete di bambini e anziani. Andiamo allora a vedere che ingredienti servono per la preparazione di questa torta.

Pochi conoscono questo dolce ricco di fosforo e povero di colesterolo che ci darà tanta energia

1 litro di latte;

200 grammi di semolino;

4 cucchiai di zucchero;

2 uova;

50 grammi di mandorle tritate;

scorza di limone;

una noce di burro;

sale;

un bicchiere di rhum.

La prima cosa da fare è cuocere il semolino. Mettiamo il latte sul fuoco, giunto a ebollizione versiamo il semolino, insieme a un cucchiaio di zucchero, al sale e alla noce di burro. Uniamo anche la scorza di limone e lasciamo cuocere per circa una decina di minuti, fino a quando il tutto si sarà ben addensato.

Una volta pronto il nostro semolino, lo versiamo in una terrina. Andiamo a unire le due uova, lo zucchero, le mandorle e per ultimo il bicchiere di rhum. Amalgamiamo con un cucchiaio di legno. Imburriamo una tortiera e mettiamo il composto ottenuto, spargendolo bene.

Accendiamo il forno a 240 gradi. Cuoceremo a questa temperatura per dieci minuti, poi lo abbasseremo a 200, per gli ultimi trenta minuti di cottura. Quando vedremo formarsi una caratteristica crosticina marrone, quello sarà il segnale che la nostra torta è pronta.

