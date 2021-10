La torta di mele è uno dei dolci tipici della tradizione italiana. Il nostro Paese è il sesto produttore al Mondo di questo squisito frutto. Davanti a noi solo territori estremamente più grandi: Cina, USA, Turchia, Polonia e India. A livello di qualità, però, le nostre mele non hanno eguali.

Il frutto per eccellenza, amato da grandi e bambini. Ricco di vitamine e sali minerali che fanno bene al nostro organismo, tanto da essere protagoniste di un famoso proverbio: una mela al giorno toglie il medico di torno.

Originario dell’Asia centrale sin dai tempi del Neolitico, la mela è presente sul nostro territorio in circa duemila varietà. Incredibile a dirsi, ma ogni microclima genera un tipo di frutto diverso.

Ecco come preparare la torta di mele più facile e buona del Mondo

Per la ricetta che suggeriamo oggi, optiamo per le mele Golden. Un chilogrammo di questa varietà sono circa cinque pezzi. La peculiarità di questa torta è che è composta quasi solo esclusivamente dalle mele. L’impasto, come vedremo, sarà davvero semplicissimo e con quantità inferiori alla norma.

Sbucciare quindi le cinque mele e tagliarle a pezzotti. A mano a mano che proseguiamo questa operazione, mettiamo il tutto in un recipiente piuttosto grande. Una volta che avremo terminato la parte più lunga della preparazione di questa ricetta, aggiungeremo, in rapida successione tutto il resto. Dapprima 200 grammi di farina, cominciando subito ad amalgamarla con le male. Poi un bicchiere di latte e, successivamente, un solo uovo.

Importante sarà mescolare bene il tutto, prima di aggiungervi 70 grammi di zucchero. Se vogliamo far prevalere quello presente nelle mele, possiamo anche diminuirne la dose. L’impasto è praticamente fatto. Aggiungiamo solamente una bustina di lievito per dolci e una spruzzata di sale e amalgamiamo bene per l’ultima volta. A meno che non vogliamo chiudere con un piccolo vezzo finale. L’aggiunta di una spezia che può dare un tocco in più alla nostra torta. Stiamo parlando della cannella, che si abbina perfettamente al gusto della mela. Chi ama questo aroma intenso e profumato può spolverarne l’impasto, per poi mescolare davvero per l’ultima volta.

Ecco come preparare la torta di mele più facile e buona del Mondo, prima di infornarla. Il tempo di cottura è piuttosto lungo, perché dovrà rimanere in forno per un’ora a 180 gradi. Il risultato finale, però, sarà stupefacente e conquisterà anche i palati più fini. La protagonista di questa ricetta è in assoluto la mela, il cui gusto prevarrà su quello dell’impasto, dando una piacevole sensazione alle nostre papille gustative.