Le patate sono uno degli ingredienti più utilizzati nella nostra cucina. Sono il contorno perfetto di tantissimi secondi, ma si sposano molto bene anche con primi piatti, dolci, impasti, e tanto altro ancora.

Normalmente siamo abituati ad utilizzarle dopo averle private della buccia, gettando quest’ultima negli scarti dell’umido.

Eppure questo è un grande errore. In pochi lo sanno ma, gettando le bucce, stiamo sprecando del denaro. Le scorze delle patate, infatti, sono un elemento molto prezioso, che possiamo riciclare non solo in cucina. Oltre a cucinarle per preparare un gustoso contorno di bucce di patate fritte, possiamo riutilizzare la scorza di questo tubero in tanti altri modi. Così risparmieremo denaro, aiuteremo l’ambiente e risolveremo tanti piccoli problemi quotidiani. Scopriamo insieme i modi più intelligenti e vantaggiosi per riutilizzare queste scorze.

Guai a buttare le bucce di patate perché sono oro per queste 2 funzioni utilissime

Avere in casa le patate vuol dire salvare qualsiasi pranzo o cena. Infatti basta un po’ di fantasia e questo ingrediente magico per preparare delle squisite ricette. Tra tutte, una delle più amate in assoluto è la ricetta semplice e veloce della focaccia d’oro pugliese coi pomodorini che farà impazzire chiunque.

Oltre alla cucina, un altro settore in cui tornano utili le patate è la pulizia della casa. Quasi nessuno lo immagina, eppure le bucce di patate sono un ottimo strumento per pulire le pentole bruciate o unte.

In questi casi basterà strofinare la buccia della patata direttamente sulle zone da trattare. Quando passeremo la spugna, noteremo che le macchie saranno molto più facili da eliminare e risparmieremo tempo e fatica, ma non è tutto.

L’acqua di cottura delle patate può diventare un potentissimo sgrassatore ecologico per le pulizie di casa. In particolare, se sulla cucina vediamo delle macchie d’unto, potremo semplicemente versare quest’acqua in uno spruzzino e nebulizzarla sulla zona da pulire. Anche in questo caso noteremo che le macchie di unto verranno via con molta più facilità. E non dimentichiamo che l’acqua di cottura è un ottimo rimedio anche per pulire gli argenti di casa con questo semplice procedimento.

Attenuiamo le borse sotto gli occhi

Gli occhi sono lo specchio dell’anima, e non è una bugia. Quando viviamo periodi di stress o stanchezza profonda, gli occhi rivelano subito la nostra condizione, iniziando a gonfiarsi e a presentare delle borse scure e antiestetiche.

Anche in questo caso ci torneranno utili le scorze delle patate. Infatti guai a buttare le bucce di patate perché sono oro per queste 2 funzioni utilissime.

Come avevamo detto, queste scorze sono utili in diversi settori. Infatti lo sono anche per questi piccoli inconvenienti estetici. Le nostre nonne ci hanno sempre suggerito di mettere due fette di patate sugli occhi per lenire gonfiori e arrossamenti, ma non hanno mai parlato delle bucce. Per usarle basterà metterle in freezer per circa 20-25 minuti, dopodiché potremo posizionarle dalla parte interna sugli occhi per circa 10 minuti.

Le sostanze rilasciate dalla buccia aiuteranno i nostri occhi a recuperare un po’ di sollievo nel giro di pochi minuti.

