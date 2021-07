Alta, soffice come una nuvola ma con il bordo croccante: ecco come deve essere la vera focaccia pugliese.

È una delle ricette più caratteristiche di questa regione, poiché unisce tradizione e innovazione.

Questa focaccia è molto semplice da preparare, ma solo chi conosce i segreti delle nonne può ottenere un risultato davvero straordinario. A volte le istruzioni non bastano, ma è necessario quel tocco in più. Vediamo insieme come fare.

L’irresistibile ricetta della focaccia d’oro pugliese semplice e veloce che farà impazzire tutti

Su ProiezionidiBorsa diamo spesso consigli preziosi per preparare le migliori ricette direttamente a casa propria. Spaziamo da ricette di chef stellati, come quella per preparare degli spaghetti alle vongole straordinariamente cremosi, fino a quelle più semplici come accadrà oggi.

La prima caratteristica che deve avere la focaccia pugliese è la morbidezza. Per ottenere un impasto soffice come una nuvola le nonne aggiungevano alla farina le patate lessate.

Indicativamente, per mezzo chilo di farina, ci servirà una patata da 150/200 grammi. È questo l’ingrediente che renderà la nostra focaccia morbidissima.

I pomodori devono “riposare”

Un altro ingrediente che rende ancora più gustosa e colorata la nostra focaccia è il pomodorino. Attenzione però, perché non basterà tagliare i pomodori e distribuirli sul nostro impasto, ma dovremo prepararli in questo modo. Tagliamoli, condiamoli con olio, sale e origano e lasciamoli riposare per almeno mezz’ora prima di utilizzarli. In questo modo otterremo un condimento ancora più gustoso perché i pomodorini rilasceranno un buonissimo sughetto. E, una volta versato sulla focaccia, la renderà davvero saporita.

La farina giusta

Siamo arrivati all’ultimo segreto per rendere la nostra focaccia morbidissima. Oltre alla farina di grano tenero, dovremo aggiungere all’impasto la farina di semola di grano duro rimacinata. Questo tipo di farina è l’ideale per la panificazione e darà alla nostra focaccia la consistenza ideale. Ed ecco svelata l’irresistibile ricetta della focaccia d’oro pugliese semplice e veloce che farà impazzire tutti.

